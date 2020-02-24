Служу Беларуси!

Источник материала: Маяк Преднепровья

Идет солдат по городу… Помните строку из песни? Именно она пришла на ум, когда впервые увидела шагающего навстречу Евгения Рыжкова. Правда, с одной поправкой: улица, по которой шел молодой человек, ему, как коренному быховчанину, знакома отлично. Много раз бегал по ней в детстве, по ней же шел в военкомат, держа в руках повестку.





Гордая осанка, бравый шаг, явно отчеканенный на плацу. Все это выдавало в нем человека, уже успевшего с головой окунуться в армейские будни. 26 ноября 2018 года Евгений был призван в ряды Вооруженных Сил Республики Беларусь. Для него началась срочная военная служба в 83-ем отдельном инженерно-аэродромном ордена Красной Звезды полку города Бобруйска.

Повестка с приказом явиться в военный комиссариат не испугала, скорее, ее получение воспринялось как должное. Без лишнего пафоса молодой человек всегда повторяет: отдать долг Родине – святая обязанность каждого мужчины!

Правда, такое рвение парня разделяли не все. Некоторые знакомые, напротив, выказывали негативное отношение к службе в армии. На обидные для него слова «откосить», «увильнуть» Евгений всегда недовольно морщился, осаживая собеседников категоричным, даже жестким «нет».

За кого немного тревожился, так это за маму. Провожая сына, женщина не смогла сдержать слез. Евгений вспоминает: на прощание обнял ее, с нежностью заглянул в глаза и уверенно произнес: «Все будет хорошо».

Присяга. Пожалуй, для рядового Рыжкова это один из самых ярких моментов недавнего прошлого.

— Стоять на плацу в окружении сослуживцев, командиров. Рядом родственники и друзья тех, кто призывался. А среди всех этих людей — твоя семья, — делится Евгений. – Слова присяги на верность Родине в тот момент произносятся с особой торжественностью, даже трепетом. Это дорогого стоит.

Армейские будни – это своеобразная проверка на прочность. Рядовой Рыжков проходит ее с честью и достоинством, как должно настоящему солдату, защитнику Отечества. Серьезные физические нагрузки, с которыми сталкиваются военнослужащие-«срочники», не пугали Евгения. Высокий, статный, подтянутый, для него выполнение спортивных нормативов никогда не было проблемой.

Безусловно, жизнь в стенах воинской части разительно отличается от допризывного периода. Выполнять приказы старших по званию, следовать четкому распорядку дня – таковы прямые обязанности тех, кто присягнул на верность Родине. Чаще солдатам-«срочникам» бывает непросто именно психологически. Жизнь «на казарменном положении» — это не беззаботное времяпрепровождение. Здесь каждый час подчинен общевоинским уставам. А в них, кстати, прописано: «солдат должен стойко переносить все тяготы воинской службы».

Евгений Рыжков – тракторист роты аэродромно-технического обеспечения батальона охраны и обслуживания 83-го отдельного инженерно-аэродромного ордена Красной Звезды полка. Соответствующую категорию он получил еще «на гражданке». В армии она пригодилась. Правда, здесь пришлось несколько усовершенствовать уже имеющиеся знания. В обязанностях Евгения – охрана аэродрома и поддержание его в боевой готовности. Взлетно-посадочные полосы здесь содержатся в идеальном состоянии. В помощь – специальная техника. Ею и управляет наш земляк.

Боевая подготовка. Ей в армии уделяется особое внимание. Не раз личный состав — в том числе и рядовой Рыжков — участвовал в стрельбах. Правда, взять в руки АКС-74, тот самый знаменитый автомат Калашникова, дали не сразу. Постигают азы пользования им сначала в теории.

К слову, отношение к оружию у Евгения особенное:

— В армии, в первую очередь, делают акцент на самооборону, на умение дать отпор врагу в случае военных действий, — рассуждает молодой человек. — Армия не растит агрессоров, а воспитывает защитников, тех, кто должен постоять за безопасность своей семьи, родного государства.

Подъем ровно в шесть утра, отбой строго в 22.00. А между ними — тренировки, наряды, строевая подготовка. Все эти моменты дисциплинируют, воспитывают чувство ответственности.

О досуге. Ему отводится место в армейском укладе. Правда, личного времени немного. Но возможность провести его с пользой есть у каждого военнослужащего.

Шашки, шахматы, домино, телевизор – всем этим можно пользоваться в свободное время. Настольные игры способствуют развитию логики и интеллекта, а телепередачи не отрывают от реальности. О пище для ума здесь тоже не забывают – в части имеется своя библиотека. Однако первое, что делает Евгений, так это звонит домой.

— О чем с близкими разговоры ведете?

— Точно не об армии, — шутит рядовой Рыжков. И тут же серьезно добавляет. – Больше о своем, личном беседуем. Разговоры, конечно, короткие, но они дают возможность узнать новости из родных мест, убедиться, что все живы-здоровы. Для меня это очень важно.

По выходным – спортивные состязания. Активный отдых – это пропаганда здорового образа жизни.

В личном деле рядового Рыжкова – семь поощрений от командования полка и батальона. Все они – результат примерной воинской дисциплины, инициативы, усердия и отличия по службе, проявленные при выполнении поставленных задач. Как один из лучших бойцов, Евгений получил дополнительные дни к отпуску. Отдыхает от армейской службы он в стенах родительского дома. Здесь же встретил и теперь уже по-настоящему свой праздник – День защитников Отечества.

Алеся ЦАРЕВА.