Назаров рассказал о планах развития бумажных производств в Светлогорске, Шклове и Добруше

Источник материала: Газета Авангард

О планах по развитию трех предприятий целлюлозно-бумажной отрасли рассказал председатель концерна «Беллесбумпром» Юрий Назаров в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ , сообщает БЕЛТА.





Светлогорскому ЦКК пришлось самостоятельно завершать работы по строительству завода сульфатной беленой целлюлозы, когда пекинская компания, выбранная в качестве генерального подрядчика, не выполнила свои обязательства. В начале текущего года «Беллесбумпром» утвердил акт приемки завода в эксплуатацию. Но отношения с китайскими подрядчиком и банком, выделившим средства, на этом не закончились: продолжаются переговоры по суммам и порядку платежей, обеспечению гарантий оплаты, гарантийным обязательствам. «Новый завод — это выход на мощности и возврат обязательств. Параллельно в нынешнем году мы сделаем заказ на бумагоделательную машину, подготовим техническое задание и выберем партнера. Думаю, что к концу 2021 года запустим. А вот реконструкция старой площадки — ближайшая перспектива: 2-4 года», — рассказал Юрий Назаров.

В Шклове совместно с европейским партнером создавалось производство бумаги-основы для плитной продукции. «К сожалению, некоторые узлы и агрегаты нам поставили не те, которые могут дать качественную продукцию. Поэтому мы дополнительно возьмем определенный объем финансирования. До конца года поменяем некоторые узлы и со следующего года начинаем производить бумагу-основу», — поделился планами Юрий Назаров. При этом он подчеркнул намерение добиваться возврата затрат — 10,3 млн евро. «Сейчас идет работа по реализации решений Венского арбитража, — сказал глава концерна. — Понимаю, что это просто дело времени. Мы эти деньги вернем».

Ситуацию с проектом производства картона в Добруше он назвал сложной. «Мы расстались с китайским партнером. Проект будет заканчиваться отдельными блоками. С января 2021 года приступим к производству того картона, ради которого строили, — сказал он. — Сейчас параллельно отрабатываем вариант размещения полиграфического производства». Предполагается закупить оборудование и сразу начать освоение технологии хотя бы на привозном картоне, наработку рынков. «Мы понимаем, что надо искать и партнеров. К нам на следующей неделе приезжает один из потенциальных инвесторов — норвежская компания», — добавил Юрий Назаров.