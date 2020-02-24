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Тепло и ветрено – погода в Горках на неделе

24.02.2020 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Теплой и ветреной будет последняя неделя зимы, по прогнозам синоптиков.

 

Тепло и ветрено – погода в Горках на неделе

 

Сегодня воздух прогреется до плюс четырех, будет облачно, с прояснениями.

Завтра, 25 февраля, днем ожидается до +4°С и ясно. А вот утро будет морозным — до минус двух.

26 февраля пройдет небольшой дождь, обещают до шести градусов тепла и сильный ветер.

27 февраля будет пасмурно и без осадков, до +6°С.

В пятницу, 28 февраля, утром будет около нуля, днем потеплеет до +5°С, а к вечеру снова похолодает.


 
 
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  Теплой и ветреной будет последняя неделя зимы, по прогнозам синоптиков.     Сегодня воздух прогреется до плюс четырех, будет облачно, с прояснениями. Завтра, 25...
 
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