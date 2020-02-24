Тепло и ветрено – погода в Горках на неделе

Источник материала: Горецкий вестник

Теплой и ветреной будет последняя неделя зимы, по прогнозам синоптиков.





Сегодня воздух прогреется до плюс четырех, будет облачно, с прояснениями.

Завтра, 25 февраля, днем ожидается до +4°С и ясно. А вот утро будет морозным — до минус двух.

26 февраля пройдет небольшой дождь, обещают до шести градусов тепла и сильный ветер.

27 февраля будет пасмурно и без осадков, до +6°С.

В пятницу, 28 февраля, утром будет около нуля, днем потеплеет до +5°С, а к вечеру снова похолодает.