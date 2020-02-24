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Тепло и ветрено – погода в Горках на неделе
24.02.2020 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
Теплой и ветреной будет последняя неделя зимы, по прогнозам синоптиков.
Сегодня воздух прогреется до плюс четырех, будет облачно, с прояснениями.
Завтра, 25 февраля, днем ожидается до +4°С и ясно. А вот утро будет морозным — до минус двух.
26 февраля пройдет небольшой дождь, обещают до шести градусов тепла и сильный ветер.
27 февраля будет пасмурно и без осадков, до +6°С.
В пятницу, 28 февраля, утром будет около нуля, днем потеплеет до +5°С, а к вечеру снова похолодает.
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Теплой и ветреной будет последняя неделя зимы, по прогнозам синоптиков. Сегодня воздух прогреется до плюс четырех, будет облачно, с прояснениями. Завтра, 25...
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