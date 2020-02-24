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В Барановичах бывшее общежитие БЖД реконструируют под социальное и арендное жилье

24.02.2020 08:48 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Барановичах бывшее общежитие железнодорожников реконструируют под арендное и социальное жилье, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя горисполкома Дмитрий Тихно.

В Барановичах бывшее общежитие БЖД реконструируют под социальное и арендное жилье

Пятиэтажное здание, расположенное в северо-восточной части Барановичей, около десяти лет пустовало. В конце 2018 года его передали на баланс города. "Общежитий у нас достаточно, места есть. При этом существует социальная очередь, поэтому решили бывшее общежитие реконструировать под жилой дом. В прошлом году разработали проектно-сметную документацию, уже приступили к реконструкции. Планируем ввести дом в эксплуатацию до конца текущего года", - сказал Дмитрий Тихно. В обновленной пятиэтажке будет 79 квартир: однокомнатные - социального пользования, основная часть двухкомнатных - арендные.

В целом в Барановичах в нынешнем году планируют построить 100 тыс. кв.м жилья (на 10% больше по сравнению с 2019-м), в том числе 60% будет многоквартирным. В городе возведут 13 многоэтажек. Они появятся в различных микрорайонах, в частности, в Боровках, на территории бывшей воинской части, военного городка. На месте снесенного комбината надомного труда вскоре будет возвышаться первая в Барановичах 16-этажка.

Параллельно специалисты подводят коммуникации к новому микрорайону Анисимовичи. В нынешнем году будут заниматься прокладкой канализации, водопровода, сетей отопления, подведением электроэнергии. Также развивается район индивидуальной застройки Дубово-4. Уже 40% участков выдано нуждающимся в улучшении жилищных условий. Продолжается обустройство инженерных сетей, транспортной инфраструктуры, чтобы владельцы участков могли заниматься строительством.

 
 
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  В Барановичах бывшее общежитие железнодорожников реконструируют под арендное и социальное жилье, сообщил корреспонденту БЕЛТА заместитель председателя...
 
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