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В Брестском театре кукол прошло чествование лучших военнослужащих Брестского гарнизона
24.02.2020 08:48 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
День защитников Отечества и Вооружённых Сил – это особый праздник в душе каждого офицера, прапорщика и солдата. Именно самоотверженность и героизм этих людей в годы военных конфликтов положили начало создания этого светлого праздника.
В этом году в накануне 23 февраля в Брестском театре кукол прошло чествование лучших военнослужащих Брестского гарнизона. Командир полка подполковник Виталий Линцевич вручил матерям почетные грамоты и выразил слова благодарности и признательности родителям за воспитание сыновей в духе патриотизма и товарищества.
115 зенитный ракетный полк, а именно 1 зенитный ракетный дивизион также отмечает этот день. Военнослужащие нашего полка имеют прямое отношение к обороноспособности нашего государства, защите его воздушных рубежей. Воинский долг всегда предполагал готовность и самопожертвование во имя независимости и процветания Родины, особую ответственность за её судьбу.
В этот день, 23 февраля военнослужащие полка провели товарищеский матч посвященный Дню защитников Отечества по баскетболу с кадетами на базе 35 школы г. Бреста. Такие мероприятия способствуют патриотическому воспитанию молодого поколения защитников, ведь кто как не они свято хранят и преумножают боевые традиции старших поколений.
Военнослужащие 1 дивизиона сердечно поздравляют всех граждан нашей страны с Днём Защитника Отечества и Вооруженных Сил, желают всем успехов в своих начинаниях, крепкого здоровья, мира и добра!
Заместитель командира 1 зенитного ракетного дивизиона 115 зенитного
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