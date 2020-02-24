Память. Единство. Победа. На Гродненщине стартовал широкомасштабный областной патриотический проект

Источник материала: Ивьевский край

На Гродненщине стартовал широкомасштабный областной патриотический проект.

75 лет над Республикой Беларусь мирное небо, не гибнут люди под взрывами бомб, мин, снарядов. Несколько поколений белорусов не знают, что такое война. Уходят все дальше в историю сражения, зарубцовываются раны земли, нанесенные железом войны. Нетленна лишь наша память о тех, кому мы обязаны свободой и счастьем, память, прорастающая в каждом поколении новыми сильными побегами. Об этом мы должны помнить все и всегда!

По инициативе главного управления идеологической работы и по делам молодежи облисполкома, Гродненской областной организации ОО «Белорусский союз женщин» на Гродненщине объявлен широкомасштабный областной патриотический проект «Память. Единство. Победа», старт которому дан во время торжественных мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь.

Цель проекта – гражданско-патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения, приобщения к новой культуре памяти, cохранение исторической памяти о военных действиях Великой Отечественной войны и увековечение имен ее участников.

Главный слоган проекта: «Помним … всех и всегда!». Ведь долг поколения наследников Великой Победы – помнить о тех, кто ковал Победу, знать, любить, хранить свою историю и передавать другим поколения. В единстве – сила! Единством ковалась и Великая Победа.

В ходе проекта планируется создание - виртуальной энциклопедии (книги) «Мой род – моя гордость. 75 военных страниц истории» по отобранным конкурсным материалам различных категорий населения о военной истории членов их семей - участников или свидетелей Великой Отечественной войны. А также – музея истории Великой Отечественной войны Гродненщины под открытым небом, охватывающего территорию всех районов области, который представляет собой интерактивное пространство общественной среды, насыщенное знаками визуальной коммуникации, направленными на информирование населения о значимых и интересных фактах, событиях, людях, связанных с историей Великой Отечественной войны и личной сопричастности к событиям Великой Отечественной войны.

Первый этап широкомасштабного проекта пройдет в феврале. Его участники – молодежь Гродненщины, представители организаций и учебных заведений, общественных объединений и все неравнодушные граждане – будут осуществлять поиск исторических материалов, связанных с событиями своих населенных пунктов и объектов, включенных в военные действия (сведения о военных событиях 1941-1945 годов в их населенных пунктах, организациях, о вкладе земляков в Великую Победу).

Второй и третий этапы проекта пройдет на протяжении марта. Они предполагает создание объектов визуальной коммуникации в районах области (таблички, иконические знаки, постеры, плакаты, выполненные в одном стиле с изображением символа проекта) и короткой информацией о конкретном событии Великой Отечественной войны, человеке или людях, прошедших через ее испытания и их размещение на зданиях учреждений, организаций области, имеющих отношение к этому историческому событию или личности.

Одновременно, организаторы данного проекта изготавливают нагрудный знак «Я помню» либо зелено-красную ленточку со слоганом акции, который вручается участникам акции на торжественных открытиях объектов.

Четвертый этап проекта «Память. Единство Победа» пройдет в апреле. В это время будут открыты объекты визуальной коммуникации.

Подготовила И. БУТУРЛЯ.