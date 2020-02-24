Как вытащить занозу у слона? Врач ростовского цирка - о секретах профессии

Источник материала: Аргументы и факты

Четверть века ветеринарный врач ростовской городской станции по борьбе с болезнями животных Сергей Медяковский работает с цирковыми животными. Он лечил дикообразов и обезьян, тигров и зебр и даже спас слониху от смертельной занозы. Корреспондент «АиФ-Ростов» встретилась с Сергеем в цирке и расспросила его о пациентах, курьезах и буднях.

Здоровые, поднимите лапы!

Светлана Ломакина, «АиФ-Ростов»: Сергей, пока добиралась к вам, увидела собак, которые жмутся на люках. Скоро начнутся морозы, как они, бедные, переживают их каждый год?

Сергей Медяковский: Вполне нормально. Природа очень мудро всё устроила — на зиму у собак, лис, волков и многих других животных отрастает подшёрсток. Это такой короткий шерстяной слой, который позволяет зверю даже в сильные морозы сохранять тепло. Кавказские овчарки, хаски, водолазы и многие другие собаки гораздо комфортнее чувствуют себя зимой на улице, чем в квартире у батареи. То же самое касается ног — меня спрашивают, нужна ли зимой собаке обувь? Нет, не нужна. Потому что у неё другая циркуляция крови и даже в морозы лапы у собаки тёплые. Исключение, пожалуй, составляют декоративные породы, которые вывел человек — той-терьеры, прочие маленькие собачки или голые кошки. Этим животным нужны тепличные условия, и костюмчики зимой они носят не только для красоты, но и по необходимости — очень уж болезненные, бедняги.

— А кто у нас самый здоровый в животном мире?

— Волк. Он может переносить голод, холод, может съесть инфицированное животное, и организм справится. Страдают волки только от клещей и паразитов — и от тех не часто. Из популярных заболеваний в их среде — бешенство, и, в большинстве случаев, если волк нападает на человека, он болен, здоровый зверь обойдёт человека стороной. Но в целом иммунитет у них очень крепкий.

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О дружбе и любви

— Вы приносите зверей с улицы?

— Бывает. Как-то ехал по частному сектору, зацепился глазом за что-то яркое на обочине. В траве сидел попугай — измождённый настолько, что даже подняться не мог, глаза одного где-то лишился. По ноге его ползли муравьи, а у попугая не было сил даже их склюнуть. Поднял птичку, принёс домой, вылечил. Кеша прожил у нас пять лет. Стресс на нём сказался не очень — летал, как угорелый и чирикал на весь дом.

— А бывает, что стресс сказывается очень? Я спрашиваю о депрессии у животных.

— Конечно, у зверей, как и у людей, очень по-разному устроена психика. Многие привязываются, многие умеют дружить и даже любят. В этом смысле на людей очень похожи обезьяны. У нас была одна такая шимпанзе. Летом у цирка был небольшой отпуск, и хозяин оставил обезьянку на жену, а сам уехал на неделю на родину. Звонит мне супруга артиста и говорит, что с обезьяной что-то не то — второй день отказывается есть. Я пришёл, она сидит в углу клетки и ни к чему не проявляет интереса. Взяли анализы — нормальные. Неделю мы кормили её чуть ли не с бубнами. Но когда вернулся хозяин, она ожила — прыгнула на него, уткнулась в шею, нюхала, целовала, обнимала. И в тот же день начала есть, к ней вернулось нормальное состояние духа.

— Я была на представлении дрессировщика Виталия Смолянца. Он делает удивительные вещи — целуется с тиграми, обнимается, валяется с ними, как с котятами.

— Виталий, конечно, уникальный человек. И живой пример того, что в цирке ушли от жестокой дрессуры. Я с ним давно работаю, вижу, как его чувствуют и слушают звери. Но другие работают не хуже. Сейчас много разговоров о жестоком обращении с животными, могу сказать, что я ни разу не выезжал к избитому зверю. И если бы видел, что такое у нас есть, не стал бы работать в цирке.

Спас слона от занозы

— Говорят, вы спасли слона от занозы?

— Было дело. Слониха плохо ела и вяло работала, хотя была опытной артисткой и раньше получала от выступлений удовольствие. Внешних повреждений у неё не было. Я сел понаблюдать, как животное ведёт себя во время репетиции и заметил, что она машет хвостом только в одну сторону. Попросил тумбу, чтобы осмотреть её в районе хвоста. И нашёл там уже приличный абсцесс. С месяц до этого она обо что-то поцарапалась и занесла под кожу занозу.

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— Какая должна быть заноза для слона? Размером с зонтик?

— В этом деле размер уж точно значения не имеет, главный вопрос был во времени — она же не могла сказать, что чувствует дискомфорт. Ходила, терпела. И абсцесс был уже приличный. Надо было вскрывать. Я заволновался — вдруг во время операции она на меня сядет? Но дрессировщица заверила, что слониха спокойная, всё пройдёт нормально. Выбора не было — обкололи место заражения лидокаином, вскрыли, начали промывать — ушла вся перекись водорода, что была в соседней аптеке. Я скупил всю перекись в округе, перелил её в пластиковые бутылки-полторашки, промывал рану уже из них. После второй чистки слониха повеселела, начала есть и вскоре полностью выздоровела.

— А если нужно сделать более серьёзное обследование? Есть ли для слонов, к примеру, МРТ?

— МРТ - не думаю, есть выездные лаборатории, они могут сделать рентген. Но опять-таки, лапу просветить ещё можно, а позвоночник под толщей тканей не увидишь. Тут приходит на помощь опыт и руки. Мы, кстати, руками делаем очень много. Недавно с помощником полночи массировали коз. Козы едят специальные галеты с минералами, они их очень любят. И вот как-то так получилось, что козы пронюхали, где лежит лакомство, улучили момент и объелись этими галетами. У коз особенное устройство пищевода, углубляться не буду, но галеты эти надо было откачать. Полночи мы с помощником убирали излишки пищи через зонд, потом делали наружный массаж, чтобы желудок заработал. К утру козы пришли в норму, а с помощником мы накачали бицепсы.



Сергей Медяковский с пациентом. Фото: Ростовская областная станция по борьбе c болезнями животных

— С козами ладно, а если тиграм надо сделать укол или какую-то сложную процедуру?

— Во время операций, конечно, делают наркоз. Но если надо взять анализ или поставить укол, фиксируют в специальных устройствах; был случай, когда дрессировщик гладил льва по голове, а я брал анализы. Страшно, конечно, а куда деваться? Животные реагируют на меня спокойно, это большой плюс.

Не надо сквозняков

— Вы учились этому, или дар от природы?

— Я всегда кого-то выхаживал. Первого своего пациента, кролика, вылечил, ещё когда был ребёнком - по ветеринарному справочнику. На ветеринара поступил осознанно, когда учился в институте, меня пригласили работать на Ростовский ипподром. Однажды в Ростовский цирк с гастролями приехал известный дрессировщик, и один из его племенных жеребцов сильно поранил ногу. Меня позвали его посмотреть. Я прооперировал гнедого, помогал ему восстановиться, так меня и переманили в цирк.

— Но вы же лечите и за пределами цирка. И, как я понимаю, бывают и дикие животные, которые попадают в дома и квартиры.

— Бывают. Это всегда очень сложные истории. Я против того, чтобы хищных животных люди забирали домой. Всё-таки дикие звери должны жить в зоопарках или цирках, там для них созданы условия. Тиграм и львам надо ежедневно по шесть килограммов мяса. Попробуйте создать такие условия дома — нереально же. И зачем? Нет, одно дело, когда дрессировщик забирает тигра-пенсионера, который отработал с ним в паре всю жизнь, а совсем другое, когда люди берут животное «поиграться».

— Доктор, сейчас у людей сезонные заболевания. У животных тоже, наверное, что-то такое есть. Дадите несколько советов для домашних питомцев?

— У животных пик простудных заболеваний всё-таки приходится не на осень, а на весну, когда позади зима и иммунитет ослаблен. Профилактика самая простая: не пропускайте прогулки, не ленитесь пробежаться со своей собакой по парку, кошку тоже выпускайте погулять. Проветривайте комнаты, если у вас есть птицы, но следите, чтобы не было сквозняка — все животные плохо его переносят. И самое главное — любите своих животных. Любовь вытаскивает и людей, и животных из самых сложных ситуаций. За 25 лет практики я видел это не один раз.