В гости к военным – вместе с ДОСААФ

Источник материала: Кобринский вестник





12 февраля 2020 г. представители первичной организации Кобринско-Малоритской МРОС ДОСААФ СШ №2 г. Кобрина» посетили 927-й Центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов и в/ч 97063, дислоцирующиеся в г. Береза. Экскурсия была организована в рамках месячника оборонно-патриотической и спортивной работы, посвященного Дню Защитников Отечества и Дню образования ДОСААФ Республики Беларусь.

Учащиеся познакомились с бытом и повседневной деятельностью военнослужащих, с образцами военной техники, состоящими на вооружении. Представители 927 ЦПП БАК рассказали ребятам о технических характеристиках, предназначении и особенностях применения беспилотных авиационных комплексов, состоящих на вооружении Центра, провели экскурсию в комнате боевой славы воинской части, рассказали об истории части и продемонстрировали образцы экипировки и вооружения.

– Такие экскурсии – прекрасная возможность для детей увидеть военную службу изнутри, и понять, насколько она важна и интересна, – отметил председатель Кобринско-Малоритской МРОС ДОСААФ Александр Аксютич. – Хотелось бы искренне поблагодарить за содействие в организации и проведении экскурсии командование воинских частей и отдел по образованию райисполкома.

Под руководством военнослужащих в/ч 97063 с учащимися школы были проведены занятия по изучению тактико-технических характеристик и материальной части автомата «АК-74», также ребята попрактиковались в его сборке-разборке. В заключении экскурсии ребята посетили полковую часовню священномученика Сергия Флоренского, в которой уже почти 6 лет регулярно проводятся православные молебны с участием военнослужащих.

По информации Кобринско-Малоритской МРОС ДОСААФ подготовил Дмитрий БЕЛОВ.