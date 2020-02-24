ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В гости к военным – вместе с ДОСААФ

24.02.2020 — Разное | Кобринский вестник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Кобринский вестник

В гости к военным – вместе с ДОСААФ

12 февраля 2020 г. представители первичной организации Кобринско-Малоритской МРОС ДОСААФ СШ №2 г. Кобрина» посетили 927-й Центр подготовки и применения беспилотных авиационных комплексов и в/ч 97063, дислоцирующиеся в г. Береза. Экскурсия была организована в рамках месячника оборонно-патриотической и спортивной работы, посвященного Дню Защитников Отечества и Дню образования ДОСААФ Республики Беларусь.

Учащиеся познакомились с бытом и повседневной деятельностью военнослужащих, с образцами военной техники, состоящими на вооружении. Представители 927 ЦПП БАК рассказали ребятам о технических характеристиках, предназначении и особенностях применения беспилотных авиационных комплексов, состоящих на вооружении Центра, провели экскурсию в комнате боевой славы воинской части, рассказали об истории части и продемонстрировали образцы экипировки и вооружения.

– Такие экскурсии – прекрасная возможность для детей увидеть военную службу изнутри, и понять, насколько она важна и интересна, – отметил председатель Кобринско-Малоритской МРОС ДОСААФ Александр Аксютич. – Хотелось бы искренне поблагодарить за содействие в организации и проведении экскурсии командование воинских частей и отдел по образованию райисполкома.

Под руководством военнослужащих в/ч 97063 с учащимися школы были проведены занятия по изучению тактико-технических характеристик и материальной части автомата «АК-74», также ребята попрактиковались в его сборке-разборке. В заключении экскурсии ребята посетили полковую часовню священномученика Сергия Флоренского, в которой уже почти 6 лет регулярно проводятся православные молебны с участием военнослужащих.

 

По информации Кобринско-Малоритской МРОС ДОСААФ подготовил Дмитрий БЕЛОВ.

 

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В гости к военным – вместе с ДОСААФ
 
Новости дня
Новости разные
 
Олимпийский чемпион из России: «Тарьей Бё весь в допинге и еще вякает что-то»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика