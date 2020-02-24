Олимпийский чемпион из России: «Тарьей Бё весь в допинге и еще вякает что-то»

Источник материала: Tut.by

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев выступил в защиту Александра Логинова и раскритиковал братьев Бё, сообщает «Р-Спорт» .



Дмитрий Васильев - в центре. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

— Может, стоило в знак протеста покинуть чемпионат мира?

— Я преклоняюсь перед Логиновым. Он испытывает огромное давление на протяжении всего сезона и показывает достойный результат. Вчера, когда вся чехарда произошла, не бросил команду, а мог отказаться от эстафеты. Вышел на гонку, достойно выступил. А эти негодяи братья Бё? Особенно старший Тарьей, он просто негодяй. У младшего хоть мозгов хватило, после интервью дал задний ход. Еще что-то высказываются. Сам этот Тарьей весь в допинге, обложились справками и вякают что-то. (Мартен) Фуркад хоть примолк, не говорит ничего. Предлагаю всем ввести мораторий на один год по справкам. Пусть на этот период откажутся от терапевтических исключений и встанут вровень со всеми спортсменами. Я вас уверяю, вы настолько удивитесь, как изменится пьедестал.



Александр Логинов. Фото: Reuters

— Скажут, что умрут на трассе без справки.

— Тогда пусть сидят дома, раз больные. А тут якобы болеют астмой. Да человек с такой болезнью не может по лестнице подняться без остановки, чтобы не остановиться и не отдышаться. А они занимают весь пьедестал. Посмотрите на статистику, почти 60% всех так называемых победителей все больные. Здорово же? Больные обыгрывают здоровых. Это абсурд! WADA (Всемирное антидопинговое агентство) до всего этого и довело ситуацию. Нашли песчинку в чужом глазу, а у себя бревно найти не могут. И устроили вакханалию. А Тарьей Бё еще рот открывает, сидя весь в допинге.



Тарьей Бё. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Ну как можно наших ребят не защищать? А если не умеешь этим заниматься, то не нужно вообще браться за это дело. Саша просто герой! За его золотую медаль надо выдать правительственную награду самого высокого уровня. То, через что он прошел и завоевал две медали, способен пройти только человек высокой стойкости и героизма. Снимаю перед ним шляпу. На фоне всей мерзости, гадости и некомпетентности.

Напомним, что в субботу итальянская полиция провела обыск в номере у Логинова. Причиной стало нарушение аккредитационных правил личным тренером биатлониста Александром Касперовичем, а также предыдущая допинговая история россиянина.

В 2013 году Александр Логинов был дисквалифицирован за употребление ЭПО. Спортсмен отказывается признавать, кто давал ему запрещенный препарат.

Победа Логинова в спринте была негативно встречена рядом топ-биатлонистов.