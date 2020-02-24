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Праздник труда: в честь лучших

24.02.2020 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Широко и содержательно управление по образованию, спорту и туризму Дзержинского райисполкома представило выставку достижений системы на Празднике труда, состоявшемся в городском доме культуры, где по традиции ежегодно чествуют лучших работников и трудовые коллективы района.

Коллектив педагогов Гимназии города Дзержинска, признанный победителем по итогам 2019 года в номинации «Лучшая организация социальной сферы» представил STEAM-центр, средство допрофильной подготовки учащихся.

Людмила Михайловна Рыбчинская ‒ единственный учитель информатики в Беларуси, выигравший грант от Google за проект Time to code — представила инициативы детей на основе программирования и цифровых технологий.

Барщук Вероника, воспитанница дошкольного центра развития ребёнка г. Дзержинска, победитель международного конкурса «Маленький блогер», рассказала о том, как вместе с мамой снимала фильм о своей малой родине.

Творческие модели проектов ландшафтного дизайна представили победители областного (Средняя школа №2 г.Дзержинска) и районного (Негорельская базовая школа №2) конкурса «Уголок родной земли».

Ткачество, фриволите, валяние – ведущие направления декоративно-прикладного творчества, воспитывающие у подрастающего поколения эстетическую культуру и сохранение народных традиций, - представили коллективы Центров творчества детей и молодежи Дзержинского района и города Фаниполя.

Значимый труд педагогов, направленный на воспитание у детей основ предпринимательской деятельности, семейного творчества, спортивных достижений был представлен на выставке коллективами Петковичского УПК, Станьковкой средней школы имени Марата Казея, Физкультурно-оздоровительного центра.

Значимый вклад в методологию исследования проблем обучения и воспитания осуществили педагоги-авторы системы образования района, издавшие в 2019 году 16 учебников и пособий.

И, конечно, как не гордиться педагогам, внесшим ничем не оценимый вклад в обучение и воспитание детей, которыми гордится Дзержинская земля: Валентиной Хмелевской, ученицей Гимназии №1 города Дзержинска, лучшим абитуриентом-«100-балльником» 2019 года Республики Беларусь, и учащимся Фанипольской средней школы №1 Виталием Новицким, «Учеником года Минской области»



 
 
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Широко и содержательно управление по образованию, спорту и туризму Дзержинского райисполкома представило выставку достижений системы на...
 
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