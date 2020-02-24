В Беларуси техосмотр проходят только 50% транспортных средств

Государственный техосмотр сегодня проходят не более 50% участвующих в дорожном движении транспортных средств, заявил директор УП «Белтехосмотр» Юрий ЛЕНЧЕВСКИЙ в интервью sb.by . По его мнению, из-за «привязки» к дорожному сбору многие отказываются от диагностики.

Эксперт полагает, что решение вопроса по отвязке госпошлины от прохождения гостехосмотра помогло бы вернуть автовладельцев на станции диагностики при осуществлении действенного контроля со стороны ряда госорганов. Чиновники обещают решить эту проблему уже долгое время, однако конкретных решений пока не принято. В «Белгостехосмотре» считают, что нужно отвязать процедуру по выдаче разрешения на участие в дорожном движении от техосмотра и организовать ее в электронном виде – с выдачей на полгода или год с уплатой госпошлины.

«Моя позиция остается однозначной: госпошлина не должна быть никоим образом связана с процедурой гостехосмотра. Необходим комплекс мероприятий не только стимулирующих, но и контролирующих», – резюмировал Юрий Ленчевский.

Напомним, на минувшей неделе министр финансов Беларуси Максим ЕРМОЛОВИЧ сообщил о подготовке проекта указа, который скорректирует порядок взимания дорожного сбора. По его словам, механизм будет более справедливый для людей, которые непостоянно используют транспорт. Однако на сегодня в целом речь идет о сохранении существующего порядка уплаты с расширением льгот для определенных категорий граждан.