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Сильный град и рой саранчи смешались вместе: видео, от которого может стать не по себе
Источник материала: Tut.by
Редкое природное явление сняли на видео на Ближнем Востоке: крупный рой саранчи попал под мощный град, из-за чего насекомые буквально посыпались с неба. Выглядит это немного жутко, но саранча не испытывает больших проблем — из-за осадков и высокой влажности насекомые только быстрее размножаются. Посмотрите, как выглядит такой «дождь».
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Сейчас саранчи особенно много в странах Ближнего Востока и Африки.
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