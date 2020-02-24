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Ежик Спайки стал символом ЧМ по хоккею, которой пройдет в Минске и Риге
24.02.2020 13:54 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
фото: hockey.by
Жюри сделало выбор из более чем 100 работ, представленных на конкурс.
В белорусско-латвийское жюри вошли наставник минского «Динамо» Михаил Грабовский, олимпийские чемпионки Дарья Домрачева и Анна Гуськова, гендиректор «Беларусьфильма» Владимир Карачевский, главы национальных федераций хоккея Геннадий Савилов и Айгарс Калвитис, латвийские телеведущие и другие известные персоны. Также было организовано голосование на приз зрительских симпатий.
Глава креативного агентства DAB Никита Устинович пояснил, что образ ежа отлично подходит для обеих сборных: «трудолюбивые, быстрые, ловкие, способные в нужный момент дать отпор на спортивной арене".
Беларусь и Латвия совместно проведут чемпионат мира по хоккею н с 7 по 23 мая 2021 года. Матчи будут проходить в столицах обеих стран.
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Жюри сделало выбор из более чем 100 работ, представленных на конкурс.
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