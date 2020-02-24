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На белорусско-литовской границе задержали мужчину в гидрокостюме и маскхалате

24.02.2020 14:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На белорусско-литовской границе пограничники задержали мужчину в гидрокостюме и маскировочном халате.  

По информации Госпогранкомитета, 24 февраля ночью пограннаряд заставы «Дробишуны» обнаружил три коробки с товаром подакцизной группы. На место прибыла тревожная группа.  

Пограничники нашли при осмотре местности еще три коробки с аналогичным содержимым, а в кустах неизвестного мужчину. 

На белорусско-литовской границе задержали мужчину в гидрокостюме и маскхалате
 Фото: Госпогранкомитет  

Им оказался 40-летний белорус. Он был в специальном снаряжении в 50 метрах от литовской границы. Мужчина отметил, что не имеет причастности к какой-либо противоправной деятельности. Однако житель Гродненской области не смог объяснить, что делает у границы.  

В отношении задержанного начат административный процесс за нарушение пограничного режима. Одно только пребывание в погранзоне без документов может обойтись мужчине штрафом до 50 базовых величин.  

В начале февраля житель Столбцовского района отказался выполнять законные указания пограничников – здесь подробнее.  

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Новости Беларуси. На белорусско-литовской границе пограничники задержали мужчину в гидрокостюме и маскировочном халате.   По информации Госпогранкомитета, 24...
 
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