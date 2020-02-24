ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси обсуждают введение массовой стерилизации бродячих котов

24.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси обсуждают введение массовой стерилизации бродячих котов

Представители белорусских министерств и зоозащитных организаций обсудили проблему защиты животных с фондом французской кинозвезды Брижит Бардо. Мероприятие в формате круглого стола прошло в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал журналистам начальник управления жилищного хозяйства министерства Андрей Ромашко, в Беларуси изучают международный опыт в сфере защиты животных и перенимают некоторые инициативы. «То, что входит в компетенцию правительства, и то, что мы как отраслевое министерство можем предусмотреть, на сегодняшний день есть. Что-то надо менять, но тогда нормативный правовой акт должен приниматься на уровне закона», — пояснил Андрей Ромашко.

Что касается массовой стерилизации уличных животных, то этот вопрос рассматривается пока в отношении кошек. Именно отлов, вакцинация, стерилизация и выпуск их на прежнее место обитания, сказал он.

В отношении собак принять соответствующее решение гораздо сложнее. Комментируя случаи отлова и убийства бродячих животных, Андрей Ромашко подчеркнул, что ни в каком документе не прописано такое требование. «Убивать их не должны. Нам известно о таких фактах, и это ненормально. Тяжело проконтролировать, как это сегодня организовано на местах. Это такой человеческий фактор», — добавил начальник управления.

Поскольку обращение с животными находится в зоне отвесности нескольких ведомств, круглый стол собрал также представителей Министерства сельского хозяйства и продовольствия, Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды, МАРТ, Генеральной прокуратуры, парламента, предприятия «Фауна города» и зоозащитных общественных организаций.

Первый замминистра жилищно-коммунального хозяйства Геннадий Трубило выразил надежду, что широкий состав участников позволит обсудить все вопросы, которые затрагивают сферу обращения с животными. «Мы готовы выслушать предложения, замечания и пожелания», — сказал он.

Среди участников круглого стола была и представительница международного Фонда помощи животным Брижит Бардо — руководитель международных программ помощи бездомным животным Брижит Олуа. Она передала в министерство копии письма Брижит Бардо белорусскому Президенту и ответного письма главы государства. «У Президента было пожелание, чтобы встреча имела положительный результат. В письме он отметил, что зрелость всего гражданского общества определяется отношением к животным. Мы считаем, что законодательная база Беларуси должна развиваться в этом ключе», — заявила она.

Брижит Олуа посещала Беларусь в июне 2019 года. Она подчеркнула, что в Беларуси продвинулись с решением проблемы по защите животных, продолжается работа над изменениями в постановление, которое регулирует порядок содержания домашних и отлова бездомных животных.

Зоозащитные организации предлагают открыть в Минске центр по массовой стерилизации уличных и домашних животных. «Убивать животных — это не решение проблемы. Количество уличных животных не сокращается. Единственная вещь, которая может помочь, — это стерилизация», — уверены в международном фонде.

https://www.belta.by

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представители белорусских министерств и зоозащитных организаций обсудили проблему защиты животных с фондом французской кинозвезды Брижит Бардо. Мероприятие в...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси за сутки трое мужчин погибли под колёсами поезда
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика