Эхо войны. В Барановичском районе обнаружены немецкие авиабомбы

Источник материала: Виртуальный Брест

Сообщение об обнаружении боеприпасов :bomb: поступило в милицию от жителя д.Гута, который наткнулся на подозрительный металлический предмет во время прогулки по лесу.







Прибывшие на место происшествия военнослужащие саперно-пиротехнической группы в/ч 7404 обнаружили три немецкие авиабомбы весом по 250 кг каждая времен Великой Отечественной войны.





Специалисты вывезли арсенал на полигон и уничтожили.



МВД напоминает: если вы обнаружили боеприпасы, сохранившиеся с военных времен, незамедлительно сообщайте в милицию и ни в коем случае не прикасайтесь к ним!



Помните, что самостоятельные действия с таким взрывоопасным прошлым могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.