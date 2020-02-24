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Эхо войны. В Барановичском районе обнаружены немецкие авиабомбы

24.02.2020 16:56 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Сообщение об обнаружении боеприпасов :bomb: поступило в милицию от жителя д.Гута, который наткнулся на подозрительный металлический предмет во время прогулки по лесу.

Эхо войны. В Барановичском районе обнаружены немецкие авиабомбы


Прибывшие на место происшествия военнослужащие саперно-пиротехнической группы в/ч 7404 обнаружили три немецкие авиабомбы весом по 250 кг каждая времен Великой Отечественной войны.



Специалисты вывезли арсенал на полигон и уничтожили.

МВД напоминает: если вы обнаружили боеприпасы, сохранившиеся с военных времен, незамедлительно сообщайте в милицию и ни в коем случае не прикасайтесь к ним!

Помните, что самостоятельные действия с таким взрывоопасным прошлым могут спровоцировать взрыв и привести к фатальным последствиям.

 
 
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  Сообщение об обнаружении боеприпасов :bomb: поступило в милицию от жителя д.Гута, который наткнулся на подозрительный металлический предмет во время прогулки по...
 
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