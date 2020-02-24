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Эхо войны. В Барановичском районе обнаружены немецкие авиабомбы
24.02.2020 16:56 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Сообщение об обнаружении боеприпасов :bomb: поступило в милицию от жителя д.Гута, который наткнулся на подозрительный металлический предмет во время прогулки по лесу.
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Сообщение об обнаружении боеприпасов :bomb: поступило в милицию от жителя д.Гута, который наткнулся на подозрительный металлический предмет во время прогулки по...
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