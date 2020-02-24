ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Китайские специалисты разработали лекарство против коронавируса

24.02.2020 16:57 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости мира. Евросоюз выделит свыше 230 миллионов евро на борьбу с коронавирусом. Большую часть средств направят в ВОЗ, 15 миллионов странам-партнерам, ещё 100 на исследования в поисках вакцины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Китайские специалисты разработали лекарство против коронавируса

В эпицентре заболевания  китайской провинции Хубэй  медики фиксируют повторные случаи заражения вирусом –  их уже 195. Ранее медики предупреждали, что после выздоровления человек запросто может заразиться вновь.

Сессию Всекитайского собрания перенесли из-за коронавируса

Как протекает болезнь в таком варианте, пока не сообщается. Между тем, шесть китайских провинций понизили объявленный ранее наивысший уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию.

Китайские специалисты разработали лекарство против коронавируса

Китайские специалисты разработали лекарство, которое предварительно показало свою эффективность в борьбе с коронавирусом. Сейчас специалисты занимаются его доработкой. 

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости мира. Евросоюз выделит свыше 230 миллионов евро на борьбу с коронавирусом. Большую часть средств направят в ВОЗ, 15 миллионов – странам-партнерам, ещё 100 – на...
 
Новости дня
Новости разные
 
В День защитника. Женщина напала на мужчину из-за дорожного конфликта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика