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Единый день информирования был посвящён теме «Транспортный комплекс Республики Беларусь: состояние и перспективы развития»

24.02.2020 — Разное | Клiч Радзiмы  
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Источник материала: Клiч Радзiмы

Единый день информирования был посвящён теме «Транспортный комплекс Республики Беларусь: состояние и перспективы развития»«Транспортный комплекс Республики Беларусь: состояние и перспективы развития» стал темой встречи заместителя председателя райисполкома Юрия Анатольевича Василевского  с трудовым коллективом учреждения «Редакция районной газеты «Кліч Радзімы” и программы радиовещания”  в рамках единого дня информирования, который прошёл на прошлой неделе в нашем районе.

В ходе беседы с трудовым коллективом редакции  заместитель  председателя районного исполнительного комитета, помимо обсуждения основного вопроса, также   подробно остановился на вопросах социально-экономического развития района в 2019 году и планах на 2020. Он отметил, что сделано немало, но многое ещё предстоит. Как и предыдущие два года, текущий пройдёт под знаком Года малой родины, особое внимание будет уделяться благоустройству и наведению порядка на земле. Шарковчане, как и вся страна, отметят 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, чему будет посвящено много мероприятий. В этом году нас также  ожидает ответственная кампания — выборы Президента Республики Беларусь, в которой мы примем  активное участие.

Ольга ЧЕРНЯВСКАЯ.

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