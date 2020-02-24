Единый день информирования был посвящён теме «Транспортный комплекс Республики Беларусь: состояние и перспективы развития»

Источник материала: Клiч Радзiмы

«Транспортный комплекс Республики Беларусь: состояние и перспективы развития» стал темой встречи заместителя председателя райисполкома Юрия Анатольевича Василевского с трудовым коллективом учреждения «Редакция районной газеты «Кліч Радзімы” и программы радиовещания” в рамках единого дня информирования, который прошёл на прошлой неделе в нашем районе.

В ходе беседы с трудовым коллективом редакции заместитель председателя районного исполнительного комитета, помимо обсуждения основного вопроса, также подробно остановился на вопросах социально-экономического развития района в 2019 году и планах на 2020. Он отметил, что сделано немало, но многое ещё предстоит. Как и предыдущие два года, текущий пройдёт под знаком Года малой родины, особое внимание будет уделяться благоустройству и наведению порядка на земле. Шарковчане, как и вся страна, отметят 75-летие Победы в Великой Отечественной войне, чему будет посвящено много мероприятий. В этом году нас также ожидает ответственная кампания — выборы Президента Республики Беларусь, в которой мы примем активное участие.

Ольга ЧЕРНЯВСКАЯ.