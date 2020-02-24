В минувший четверг прошел единый день информирования населения

Источник материала: Ивьевский край

Представители информационно-пропагандистских групп областного и районного исполнительного комитета провели встречи в трудовых коллективах организаций и в регионах Ивьевщины. Докладчики развернуто выступили по основной теме - «Транспортный комплекс Республики Беларусь: состояние и перспективы его развития», а также рассказали о социально-экономическом развитии Гродненской области и Ивьевского района за минувший год, заострили внимание на таких актуальных вопросах, как профилактика насилие в отношении несовершеннолетних и правовая ответственность граждан за совершение киберпреступлений.













В конце встреч они ответили на вопросы, поступившие от слушателей.

Транспортный комплекс Республики Беларусь: состояние и перспективы его развития

Транспортный комплекс является важнейшим звеном экономико-социальной инфраструктуры страны и призван своевременно и качественно обеспечивать потребности населения в перевозках и услугах, жизнедеятельность всех отраслей экономики и национальную безопасность государства.

Транспортный комплекс объединяет следующие виды транспорта: автомобильный, железнодорожный, водный, воздушный, трубопроводный, городской электрический и метрополитен.

Кроме того, он включает транспортную инфраструктуру, к которой отнесены: транспортные коммуникации (автомобильные дороги, железнодорожные и водные пути сообщения, трубопроводные трассы, троллейбусные и трамвайные линии, линии метрополитена, транспортные и аэронавигационные системы); инженерные сооружения, обеспечивающие деятельность транспорта.

Вопросы развития транспортного комплекса страны находятся в постоянном поле зрения Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко.

Общая характеристика транспортного комплекса Республики Беларусь

Железнодорожный транспорт является одним из важнейших элементов транспортной системы Республики Беларусь.

Белорусская железная дорога – это современная, хорошо развитая транспортная система, в состав которой входят шесть отделений: Минское, Барановичское, Брестское, Гомельское, Могилевское и Витебское. Эксплуатационная длина железнодорожных путей составляет 5,5 тыс. км.

Также 2020 году будет продолжена работа по наращиванию объемов перевозок с максимальным использованием возможностей развития западного маршрута международного транспортного коридора «Север-Юг», контейнерных перевозок «Китай-Европа-Китай».

Стратегически важным для Гродненского региона и Республики Беларусь в целом является развитие международного железнодорожного сообщения с Республикой Польша и Литовской Республикой, как в сфере перевозки пассажиров, так и перевозки грузов.

Водный транспорт

Судоходство в Республике Беларусь осуществляется по внутренним водным путям на реках Днепр, Березина, Сож, Припять, Западная Двина, Неман, Днепровско-Бугском и Микашевичском каналах..

В Государственном судовом реестре Республики Беларусь зарегистрировано 835 судов, в том числе 28 пассажирских.

В сфере воздушного транспорта Республики Беларусь работают РУП «Национальная авиакомпания «Белавиа», ОАО «Авиакомпания «Гродно», РУП «Национальный аэропорт Минск», ОАО «Авиакомпания «Трансавиаэкспорт» РУП «Белаэронавигация», а также национальные организации негосударственной формы собственности.

В стране действуют 6 международных аэропортов, 9 сертифицированных аэродромов.

В Государственном реестре гражданских воздушных судов Республики Беларусь зарегистрировано более 300 воздушных судов.

Количество регулярных рейсов за 2019 год по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличилось на 13,1%, чартерных рейсов – на 27,2%. Открыты новые регулярные рейсы в Таллин, Мюнхен, возобновлены полеты в аэропорт Шереметьево.

В 2020 году продолжится реализация таких инвестиционных проектов, как строительство авиаремонтного завода на территории, прилегающей к территории Национального аэропорта «Минск», и реконструкция первой искусственной взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту «Минск». Кроме того, перед Белорусской государственной академией авиации в текущем году стоит амбициозная задача – организовать подготовку летных специалистов на базе академии.

Автомобильный транспорт занимает лидирующую позицию по объему перевозок пассажиров и грузов в транспортной системе Республики Беларусь.

По данным управления ГАИ МВД Республики Беларусь, в структурных подразделениях Госавтоинспекции на 1 января 2020 г. зарегистрировано около 4,4 млн. единиц авто-, мототехники и прицепов к ней (88,1% – в личном пользовании граждан, 11,9% – юридических лиц), в том числе около 3,7 млн автомобилей.

Состояние и перспективы развития автомобильного транспорта в Республике Беларусь

Обеспечивая основные потребности городского и сельского населения в перемещениях, автомобильный транспорт общего пользования в совокупности с городским электрическим транспортом и метрополитеном обладает неоспоримой социальной значимостью.

Однако за последние 30 лет сложилась устойчивая динамика падения объема перевозок пассажиров и пассажирооборота, выполняемых транспортом общего пользования.

Но в целом расширение автомобильного парка страны (как общественного, так и личного) автоматически приводит к повышению спроса на моторное топливо. В этой связи представляет интерес динамика цен на него.

В предыдущие годы цены на топливо на внутреннем рынке сдерживались, в результате чего нефтеперерабатывающие заводы были вынуждены нарастить кредитную задолженность, ухудшив финансовое состояние. Только в 2018 году было начато выравнивание ценовой ситуации на внутреннем рынке, которое постепенно позволило НПЗ выйти на эффективную работу.

Решения об изменении цен производятся на основании комплексной оценки основных ценообразующих факторов – цены на закупаемую нефть, налоговой нагрузки, курса национальной валюты.

Под влиянием изменчивости мировых котировок цены на моторное топливо в соседних европейских странах были скорректированы на 2–7%. Индексировались и белорусские цены на моторное топливо, но они остаются на 30–40% ниже, чем на сопредельных европейских и украинском рынках. Таким образом, реализуемая концерном стратегия ценообразования обеспечивает баланс интересов производителей и потребителей.

Белорусские НПЗ системно повышают эффективность и снижают затраты на производство за счет модернизации и реконструкции технологических объектов.

За 2019 год цены на моторное топливо в республике в среднем были увеличены на 13%, в то время как мировая котировка нефти за указанный период выросла на 17%.

Обеспечение доступности, высокого качества и безопасности автомобильных перевозок пассажиров

С учетом ситуации, складывающейся на рынке автомобильных перевозок пассажиров, а также поступающих в государственные органы обращений Министерством транспорта и коммуникаций с участием государственных органов подготовлен и на уровне Совета Министров Республики Беларусь утвержден Комплексный план мер по наведению порядка в сфере автомобильных перевозок пассажиров.

Особенности международных перевозок, совершенствование условий для реализации транзитного потенциала республики

Международные автомобильные перевозки выполняются в соответствии с разрешениями на проезд по территории иностранных государств. Такие разрешения предусматриваются межправительственными соглашениями с иностранными государствами о международном автомобильном сообщении, которые относятся к международным договорам Республики Беларусь и являются обязательными для их соблюдения на ее территории.

Такие соглашения заключены между Республикой Беларусь и

46 государствами. В соглашениях устанавливаются виды разрешений и определяются виды перевозок, для выполнения которых разрешение не требуется.

В 2019 году ратифицированы Соглашения о международных автомобильных перевозках с Китаем, Великобританией, Францией, а также внесены изменения и дополнения в Соглашения о международных автомобильных перевозках с Республикой Молдова, Кыргызской Республикой и Узбекистаном.

По данным Ассоциации международных автомобильных перевозчиков «БАМАП», грузоперевозчики обеспечивают 98% валютных поступлений в объеме экспорта услуг автомобильного транспорта.

Справочно

Ассоциация «БАМАП» создана в 1992 году по инициативе

24 автотранспортных предприятий республики. В настоящее время она объединяет в своих рядах порядка 1000 автомобильных перевозчиков – членов «БАМАП», пользователей книжек международных дорожных перевозок (книжка международных дорожных перевозок (далее – МДП) – документ таможенного транзита, дающий право перевозить грузы через границы государств в опломбированных таможней кузовах автомобилей или контейнерах с упрощением таможенных процедур).

С 1992 года Ассоциация входит в состав Международного союза автомобильного транспорта (Швейцария) на правах действительного члена и в соответствии с постановлением Совмина от 29.12.1998

№ 1996 выполняет функции гарантийного объединения на территории Республики Беларусь с предоставлением права выдачи книжек МДП.

Минтранс делает все возможное для улучшения бизнес-среды в отношении белорусских грузоперевозчиков.

Совершенствование логистической системы

Одним из необходимых условий для наращивания транзитных перевозок и беспрепятственного транзита грузов является развитая логистическая система.

В 2019 году продолжалась реализация мероприятий Республиканской программы развития логистической системы и транзитного потенциала на 2016–2020 годы.

В настоящее время в Республике Беларусь функционирует 59 логистических центров, общая складская площадь которых составляет порядка 700 тыс. м2.

Ежегодно увеличивается количество услуг, оказываемых логистическими операторами, что позволяет наращивать выручку от этого вида деятельности.

Не менее важное влияние на успешную реализацию транспортного потенциала Республики Беларусь влияет такой фактор как увеличение пропускной способности пунктов пропуска. Для этого в рамках Плана мероприятий по развитию транзитной привлекательности Республики Беларусь осуществляется создание зон ожидания с внедрением систем электронной очереди для въезда транспортных средств в пограничные пункты пропуска.

Состояние и перспективы развития дорожного хозяйства Республики Беларусь

По состоянию на 1 января 2019 г. в Беларуси протяженность сети автомобильных дорог общего пользования составляла 86 967 км (в том числе республиканских дорог – 15 929 км, местных дорог – 71 038 км). Практически все республиканские автомобильные дороги имеют усовершенствованное покрытие. Важнейшие республиканские автомобильные дороги называются магистральными дорогами.

В Республике Беларусь таких дорог 13.

Плотность дорожной сети общего пользования составляет

418 км на 1 тыс. км2 территории и является одной из самых высоких среди стран-участниц Содружества Независимых Государств.

Учитывая выгодное географическое положение Республики Беларусь, территорию нашей страны пересекают 2 трансъевропейских транспортных коридора, определенных по международной классификации под номером II (Запад – Восток) и под номером IX (Север – Юг) с ответвлением IXВ.

Особое внимание в Республике Беларусь уделяется состоянию дорожного покрытия, улучшению качественных показателей автомобильных дорог общего пользования. В этих целях в марте 2019 г. принята новая редакция Государственной программы по развитию и содержанию автомобильных дорог в Республике Беларусь на 2017–2020 годы (далее – Государственная программа), которая определяет мероприятия по улучшению транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования в нашей стране.

В первую очередь Государственной программой предусмотрены: реконструкция и возведение 415,9 км республиканских автомобильных дорог;

модернизация не менее 555,9 км республиканских автодорог с целью повысить несущую способность их дорожного покрытия до 11,5 т на ось;

увеличение скоростного режима на протяжении не менее 1 617 км дорог республиканского значения;

ремонт и реконструкция не менее 7 тыс. км местных автодорог, в том числе выполнение текущего ремонта 6 384,7 км таких дорог, капитального ремонта 581,3 км дорог, реконструкции и строительства 34 км дорог.

Вместе с тем безопасность дорожного движения зависит не только от технических характеристик дорог, но и от соблюдения скоростного режима.

Платные автомобильные дороги Республики Беларусь

В Республике Беларусь функционирует национальная электронная система взимания платы за проезд по республиканским автомобильным дорогам. С 1 августа 2013 г. она введена в коммерческую эксплуатацию под торговой маркой BelToll.

Оплачивать за проезд в системе BelToll необходимо при движении по платным дорогам транспортных средств с технически допустимой массой не более 3,5 т, зарегистрированных за пределами территории государств – членов Евразийского экономического союза, и иных транспортных средств с технически допустимой общей массой более 3,5 т.

Средства, вырученные за пользование платными дорогами, направляются в республиканский дорожный фонд.

Значительная часть средств из республиканского дорожного фонда расходуется на содержание, текущий ремонт, строительство и реконструкцию, а также капитальный ремонт автомобильных дорог.

Развитие сети местных автомобильных дорог

В апреле 2017 г. Президент страны А.Г. Лукашенко на совещании по вопросу развития местных автомобильных дорог дал указание: «В течение трех-четырех лет местная дорожная сеть должна быть приведена в соответствующее состояние. К концу этой пятилетки мы должны закончить ремонт и восстановление дорог».

С целью повышения качества жизни населения за счет совершенствования транспортно-эксплуатационного состояния местных автомобильных дорог в Беларуси реализуется подпрограмма 2 «Реконструкция, ремонт и содержание местных автомобильных дорог в Республике Беларусь» Государственной программы по развитию и содержанию автомобильных дорог в Республике Беларусь на 2017–2020 годы. Все аспекты развития местной транспортной сети входят в зону ответственности соответствующих областных исполнительных и распорядительных органов власти.

Планируемые изменения во взимании государственной пошлины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении

С 1 января 2014 г. введена и уплачивается государственная пошлина за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию в дорожном движении. Введенная госпошлина является своего рода минимальным компенсационным платежом за пользование дорожной инфраструктурой, который солидарно распределяется между владельцами транспортных средств – участниками дорожного движения.

В ходе Послания белорусскому народу и Парламенту 21 апреля 2017 г. Главой государства поручено продумать «дифференцированный подход к уплате этой пошлины в зависимости от уровня и интенсивности использования дорог».

Правительством подготовлен проект Указа, которым предусмотрены корректировки действующего механизма.

Предполагается, что данная плата будет вноситься по заявительному принципу исходя из планируемого периода участия транспортного средства в дорожном движении (месяц, квартал, полгода, год и т.д.) до начала его участия в дорожном движении либо не позднее последнего числа месяца, в котором транспортное средство участвовало в дорожном движении.

Для граждан, круглогодично использующих транспортные средства, будет установлен понижающий коэффициент 0,8 (при единовременном внесении платы за 12 и более месяцев подряд), то есть налоговая нагрузка снижается на 20%.

За участие транспортного средства в дорожном движении без внесения платы будет взиматься плата в двойном размере.

Контроль за внесением платы планируется осуществлять в автоматическом режиме специальными техническими средствами.

Однако такое решение задачи имеет и спорные моменты, поэтому не снимается с рассмотрения предложение о том, чтобы отменить уплату государственной пошлины и включить в цену топлива дополнительный налог в размере 7-8 копеек на литр.

Развитие придорожного сервиса на республиканских автомобильных дорогах

Развитие сферы услуг, в том числе придорожного сервиса, является одним из приоритетных направлений повышения транзитного и туристического потенциала Беларуси.

В 2016 году была утверждена Генеральная схема развития придорожного сервиса на республиканских автомобильных дорогах до 2020 года, предусматривающая возведение новых объектов придорожного сервиса в непосредственной близости к крупным населенным пунктам, расположенным вблизи автомобильных дорог.

В указанной генеральной схеме объекты соотносятся с планом ввода АЗС, утвержденного в программе развития сети автозаправочных станций в Беларуси на 2016–2020 годы.

В преддверии чемпионата мира по хоккею с шайбой, запланированного на май 2021 года, вопрос развития придорожного сервиса актуализируется.

На 1 января 2020 г. на территории Гродненской области функционирует 110 объектов придорожного сервиса, в том числе автозаправочные станции – 63 объекта, пункты постоя – 11 объектов, пункты питания (с учетом пунктов, расположенных на АЗС) – 73 объекта, пункты торговли (с учетом пунктов, расположенных на АЗС) – 78 объектов, общественные туалеты (с учетом расположенных на АЗС) – 85, станции технического обслуживания – 8 объектов.

Реконструкция транспортных коридоров в 2020 году

На сегодняшний день продолжается модернизация автомобильных дорог на маршрутах международных транспортных коридоров по европейским нормам, а также нормам Таможенного союза в увязке с развитием транспортной сети сопредельных государств. Как отмечал Глава государства: «Мы транзитная страна и немало от этого имеем».

В текущем году планируется реализовать самый масштабный проект – реконструкция трассы М-7/Е28 Минск – Ошмяны – граница Литовской Республики (Каменный Лог). Последний раз капитальный ремонт на данном участке делали более 20 лет назад.

Продолжатся работы и на других трассах.

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Работа транспортного комплекса направлена на решение текущих и перспективных задач, поставленных Главой государства и Правительством.

«Наличие развитой транспортной инфраструктуры – очень важный элемент равномерного развития регионов Беларуси», – отметил Глава государства. Более того, ее развитие ведется не только в интересах Беларуси, но играет большую роль в международном плане: «Мы понимаем, что для Европы, России, Китая это тысячекилометровое окно через Беларусь весьма важно. И то, что мы сегодня здесь с вами делаем, – это не только для Беларуси, это для всего мира важнейшие артерии».

Основные усилия концентрируются на совершенствовании условий функционирования транспорта, развитии его инфраструктуры, обеспечении целей устойчивого развития республики и выполнении целевых показателей эффективности. Для этого реализуются меры, предусмотренные государственными программами и соответствующими планами мероприятий.

По материалам ЕДИ.