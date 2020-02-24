Миссия МАТАТЭ в Беларуси проводит комплексную проверку

Источник материала: Ежедневник

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Эксперты будут анализировать инфраструктуру ядерной энергетики страны по всем 19 направлениям ее развития, обозначенным в документе МАГАТЭ для «стран-новичков» в сфере ядерной энергетики.

Как сообщили в Министерстве энергетики, миссия будет работать в Беларуси с 24 февраля на 4 марта. По ее итогам будет подготовлен соответствующий отчет.

Эксперты будут комплексно анализировать инфраструктуру ядерной энергетики Беларуси. В частности, будут проанализованы управление авариями, готовность к аварийным ситуациям и реагирование на них, работа с общественностью, обращение с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом, радиационная безопасность, законодательная база, государственная политика в области ядерной энергетики и другие.

Участие в мероприятиях будут принимать специалисты Министерства энергетики, МЧС, МИД, Минприроды, Минобразования, НУ «Объединенный институт энергетических и ядерных исследований — Сосны» НАН Беларуси, ГПО «Белэнерго», государственного предприятия «Белорусская АЭС».