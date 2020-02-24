Шок! Женщина купила в магазине сигареты с... ртутью









- Хожу, как ватный, убитый весь, переживаю. Дом опечатали, а мы ж в нем и жили и ели, - сокрушается Олег из агрогородка Бабиничи Оршанского района. – Сказали, будут промывать дом специальным раствором, вдруг ртуть там в щелях где-то.





kp.by Блок сигарет в местном магазине жена Олега Валентина купила около двух недель назад. Некоторые сигареты, когда она их закуривала, необычно потрескивали, потом гасли, пишет





А когда женщина решила по методу народной медицины избавиться от изжоги, пожевав щепотку сигаретного пепла, она увидела, что из сигареты выпал крошечный шарик, похожий на ртуть.





Через несколько дней Валентина была в гостях у подруги и снова обратила внимание на то, что сигарета необычно трещит. Вместе с подругой они разломали сигарету, там снова были похожие на ртуть шарики.





Подруга Ольга и позвонила в МЧС. Спасатели приехали и определили – это ртуть.





- Сигареты с ртутью были помещены в стеклянную емкость и изъяты. В помещениях дома женщины, которая обратилась в МЧС, следов паров ртути не выявлено. Но в доме ее знакомой выявлено превышение содержания паров ртути в 150 раз! Сама ртуть не обнаружена, - рассказали в Витебском областном управлении МЧС.





Валентину и ее шестерых детей отправили в больницу, обследоваться. Правоохранительные органы проводят проверку, выясняют, откуда взялась ртуть. Олег переселился в соседний дом, который тоже принадлежит супругам.





- С детьми все хорошо, Валю тоже выписывают, врачи сказали, что все будет нормально. Пока в дом нельзя возвращаться, будем жить в двухкомнатной квартире, которая у нас есть. Но как такое могло получиться? - переживает Олег.









Многодетная семья Валентины и Олега в Бабиничах на хорошем счету. Супруги купили дом, отремонтировали его и переделали под нужды большой семьи. Дети хорошо учатся, ходят в музыкальную школу, рассказывают в агрогородке. Олег пытается вспомнить, не могла ли ртуть взяться откуда-то еще.





- Год назад градусник разбили, и два года назад тоже. Но от двух градусников такого же не может быть, - недоумевает он. – Значит, и правда сигареты? Я же сам не курю, и Вале сколько раз говорил - бросай. Может, сейчас бросит…





Кстати, в 2007 году сообщалось о сигаретах с ртутью, обнаруженных в российской Чите. В 2018 году сигареты, из которых высыпались ртутные шарики, купила жительница села Плеханово Кунгурского района (Россия). Недавно по сети распространили видео с украинскими сигаретами, начиненными ртутью. По словам авторов видео, снято оно в Крыму.





По одной из версий, ртуть и другие опасные примеси могут попадать в сигареты-суррогаты, которые производятся на подпольных теневых предприятиях. В таких фальсификатах, сделанных из некачественного табака, находят насекомых, металлическую стружку, ртуть, крысиный помет, мышьяк, асбест.









Однако в нашем случае сигареты покупались в магазине, то есть по идее они не могли быть контрафактными. Или все-таки могли?