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На ул. Колесника сбили женщину в капюшоне на переходе. Слабонервным не смотреть (18+)
24.02.2020 18:58 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
ДТП произошло в городе Бресте сегодня, 24 февраля 2020 года на ул. Колесника на пешеходном переходе. Водитель допустил наезд на высокой скорости.
Однако, пешеход тоже не смотрел по сторонам, да ещё и был в капюшоне.
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На месте происшествия работает сотрудник ГАИ
Уважаемые пешеходы! Как видите, на водителей нельзя положиться с целью обеспечения вашей собственной безопасности. Пожалуйста, смотрите по сторонам сами, и пропускайте таких вот "летунов".
В пресс-службе УВД Брестского облисполкома пояснили - пострадавшая жива, ей 48 лет. Водитель трезв. Подробности чуть позже.
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