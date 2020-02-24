На ул. Колесника сбили женщину в капюшоне на переходе. Слабонервным не смотреть (18+)

Источник материала: Виртуальный Брест

ДТП произошло в городе Бресте сегодня, 24 февраля 2020 года на ул. Колесника на пешеходном переходе. Водитель допустил наезд на высокой скорости.





Однако, пешеход тоже не смотрел по сторонам, да ещё и был в капюшоне.





видео - wikilink.by

На месте происшествия работает сотрудник ГАИ





Уважаемые пешеходы! Как видите, на водителей нельзя положиться с целью обеспечения вашей собственной безопасности. Пожалуйста, смотрите по сторонам сами, и пропускайте таких вот "летунов".

В пресс-службе УВД Брестского облисполкома пояснили - пострадавшая жива, ей 48 лет. Водитель трезв. Подробности чуть позже.