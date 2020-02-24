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Opel нарушил правила на перекрёстке Ильянской и Тимирязева, в ДТП попали три машины
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. ДТП на Мястровской. Три легковушки столкнулись утром 23 февраля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Водитель автомобиля Opel двигался со стороны Ильянской и при повороте на Тимирязева нарушил правила проезда перекрестков, в результате чего врезался в Volkswagen. От удара последнее авто отбросило на Volkswagen в соседней полосе. В аварии никто не пострадал.
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Новости Беларуси. ДТП на Мястровской. Три легковушки столкнулись утром 23 февраля, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Водитель автомобиля Opel...
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