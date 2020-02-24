Когда не нужно платить за право снять квартиру: правила поиска съемного жилья через риелторов

Источник материала: Tut.by

Министерство юстиции на своем сайте разместило разъяснение основных правил оказания риэлтерских услуг по найму жилья. В частности, в нем говорится, в каких случаях риэлтерские агентства не имеют право требовать деньги с клиентов за право посмотреть или снять квартиру, рекламируемую для сдачи в наем.

Специальное разъяснение от Минюста появилось после многократных жалоб на агентства, предлагающие свою помощь в поиске съемного жилья: выясняется, что конкретно того объекта, которым заинтересовался потребитель и ради осмотра которого вынужден был заключить договор и заплатить деньги, не существует. Реклама же была размещена в целях привлечь потребителей якобы большим количеством предлагаемых к сдаче квартир.



Фото:vminsk.by

В качестве примера в сообщении Минюста говорится о результатах проверки риэлторского агентства ООО «Готовые решения»: «установлено, что реклама объектов недвижимости работниками этой организации размещалась с нарушением требований законодательства. Представленная потребителю в рамках заключенного с ним договора информация о предлагаемых к найму объектах являлась недостоверной».

За допущенные нарушения должностное лицо организации привлечено к административной ответственности, самой организации выдано предписание. Также приостановлено действие идентификационных пластиковых карточек двух агентов по операциям с недвижимостью.

Агенты, допустившие нарушения, ранее работали в риэлтерских организациях, которые были лишены лицензий за противоправные действия.

5 правил съема

Вот несколько простых правил от Минюста, которые помогут потребителям защитить свои права и законные интересы при найме жилья:

1. Проверить риэлтора через Реестр

В рекламе объекта недвижимости, который предлагается риэлтерской организацией, обязательно должно быть указано ее наименование. Проверить, является ли названная в рекламе организация риэлтерской, можно на портале Министерства юстиции — через Реестр. Если в нем организация отсутствует, в рекламе не указано ее наименование, или же объект вовсе рекламируется от имени собственника, а в итоге потребитель имеет дело с неким посредником, — такую рекламу лучше обойти стороной.

2. За «посмотреть» платить не надо!

Если объявление о квартире размещено от имени риэлтерской организации, то те лица, которые заинтересовались ей, не обязаны заключать договор и платить за право посмотреть или снять квартиру. Предлагая ее путем рекламы, агентство действует в рамках договора, уже заключенного с собственником квартиры, выполняя перед ним свои обязательства по поиску жильцов. Разъяснения некоторых агентств о том, что «рекламируемая квартира действительно предлагается к найму, но чтобы ее посмотреть — нужно заключить договор и оплатить услуги агентства» неправомерны.

3. Заключайте договор

Если потребитель не готов сам заниматься поиском подходящего жилья, а нуждается в услугах посредника, то ему необходимо обратиться в риэлтерскую организацию и заключить договор на оказание услуги по представлению информации о предлагаемых к найму объектах недвижимости. В нем нужно указать о каких именно объектах потребитель хочет получить информацию: квартира либо комната, местонахождение, стоимость арендной платы и так далее. В рамках такого договора риэлтерская организация должна представить информацию о сдаче в наем именно тех объектов, которые соответствуют указанному в договоре описанию. Договор заключается в письменной форме и составляется не менее чем в двух экземплярах, один из которых обязательно выдается потребителю.

Важно: по договору на оказание услуги по представлению информации о предлагаемых к найму объектах потребитель оплачивает лишь получение этой информации. То есть оплата производится до того, как он нашел себе подходящую квартиру.

4. Оплата услуги по факту подбора жилья

Если вы опасаетесь, что предоставленная информация будет недостоверной, можно воспользоваться такой риэлтерской услугой, как подбор варианта сделки с объектом. В этом случае организация принимает на себя обязательство не предоставить информацию, а именно подобрать для потребителя объект, соответствующий его пожеланиям. Оплата этой услуги осуществляется по факту подбора жилья.

Стоимость риэлтерской услуги по подбору варианта сделки с объектом недвижимости по найму жилья не отличается от стоимости услуги по представлению информации о предлагаемых к найму объектах недвижимости и составляет 5 базовых величин.

5. Работайте только с риэлтером

От имени риэлтерской организации должен работать только риэлтер и агент по операциям с недвижимостью. Диспетчер, менеджер, иные специалисты организации такого права лишены. Документом, удостоверяющим право риэлтера или агента на оказание риэлтерских услуг, является идентификационная пластиковая карточка, которая должна предъявляться по требованию потребителя. Она содержит ФИО, должность специалиста и его фотографию, наименование риэлтерской организации, в штате которой состоит специалист, реквизиты лицензии этой организации, серию и номер карточки. Оказание услуг без такой карточки запрещено.

В обязательном порядке необходимо требовать выдачу документа, подтверждающего внесение платы за оказываемые услуги.