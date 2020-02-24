Амнистия может коснуться и коррупционеров? Администрация президента ответила на коллективное обращение

TUT.BY Напомним, в начале февраля «Цель одна» отнесла собранные 6340 подписей в Администрацию президента, а также в Генеральную прокуратуру и Верховный суд, пишет





О чем просят авторы коллективного обращения?





Во-первых, применить амнистию к тем, кто оказался за решеткой по коррупционным преступлениям. В 2019 году во время амнистии коррупционеры не могли ни на что рассчитывать. В этом году ожидается еще одна амнистия.

Во-вторых, в обращении просят внести изменения в Уголовный кодекс.

В-третьих, обратить внимание на несовершенство законодательства.





— Ответ я получила в пятницу вечером — и один из абзацев вселяет надежду, — рассказывает TUT.BY Виктория Журавлева, одна из администраторов гражданской инициативы «Цель одна».





«Разработка законопроекта, предусматривающего проведение в 2020 году амнистии, осуществляется Верховным судом Республики Беларусь совместно с Министерством внутренних дел. В этой связи имеющиеся предложения по вопросу амнистирования отдельных категорий лиц, отбывающих наказание, предлагаем направлять в указанные государственные органы. При этом сообщаем, что, по имеющейся информации, в ходе подготовки данного законопроекта прорабатывается применение элементов амнистии в отношении широкого круга лиц, в том числе осужденных за совершение коррупционных преступлений», — говорится в ответе Администрации президента, датированном 19 февраля.





И указывается, что после коллективного обращения Генеральной прокуратуре предложили «принять меры, направленные на активизацию диалога с гражданским обществом по вопросам антикоррупционной политики».





«В целом Администрация президента Республики Беларусь выражает признательность за обозначенные проблемные вопросы и внесенные предложения по корректировке норм законодательства о борьбе с коррупцией и об уголовной ответственности, а также за стремление развивать взаимодействие с государственными органами по вопросам антикоррупционной политики», — следует из ответа.





Кроме того, свои предложения участники гражданской инициативы могут направить в Национальный центр законодательства и правовых исследований, который разрабатывает комплексную корректировку Уголовного кодекса.