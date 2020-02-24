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Bloomberg: В этом году зима была самой теплой в истории, и Северный Полюс в этом виноват

24.02.2020 18:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Климатические изменения в смеси с нетипичной погодой в Арктике не позволили холоду спуститься на юг.

Нынешняя зима, которая закончится за неделю, стала самой теплой за все время фиксирования температур. Странная смесь погодных закономерностей на верхушке мира соединилась с усиленным воздействием климатических изменений. Система с низким давлением над Северным Полюсом направила высотные потоки воздуха в северном направлении, против быстрых ветров, которые постоянно циркулируют в регионе. В результате возник плотный барьер, который заблокировал холод на месте и перечеркнул все осенние прогнозы о ледяной зиме, - пишет Bloomberg

В США зимняя температура оказалась на 3 градуса выше, чем средней за весь 20 век. Поэтому стоит ожидать, что в ближайшее время появится лавина новых исследований на тему причин нынешних изменений. 

Если относительно теплая погода продержится до 29 февраля, когда метеорологическая зима заканчивается, нынешний сезон будет считаться в США самым теплым за 141 год. 

Издание напоминает, что январь 2020 года уже был отмечен как самый теплый для Европы за всю историю, согласно данным Службы климатических изменений Коперника. Температура была на 3,1 градуса по Цельсию выше, чем в среднем. А в большей части России, в Скандинавии и на Востоке Канады было даже теплее на 5 градусов. Никто не ожидал, что зима будет такой. 

В течение осени считалось, что Арктика выпустит холод, как обычно. Компании AccuWeather в Пенсильвании и Maxar в Мэрилэнде ожидали, что нынешний сезон будет холоднее, чем в прошлом году, допуская, что американцам придется заплатить больше за отопление. 

«Но все просто пошло не так», - сказал президент Weather Tiger LLC во Флориде Райан Тручелат. 

«Большое количество существующих методов прогнозирования не сработали», - добавил он. Система давления, которую называют «арктической осцилляцией», обычно колеблется между низким и высоким уровнем, усиливая и ослабляя полярные ветры. 

Но метеорологи говорят, что этот процесс не такой интенсивный и обычно не длится так долго, как в этом году. Это загадка, которая заставит исследователей искать ответ, почему в этом году зимой с погодой все произошло именно так. И связано ли это напрямую с изменениями климата, пишет УНИАН
 
 
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Климатические изменения в смеси с нетипичной погодой в Арктике не позволили холоду спуститься на юг.
 
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