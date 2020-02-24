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Новости экономики за 24.02.2020

24.02.2020 18:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чем привлек проект по интернет-переписи белорусов внимание иностранных специалистов? Какой рекорд установили белорусские нефтяники в Сибири? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Белорусская разработка онлайн-переписи заинтересовала Великобританию

ПРОБЛЕМНЫЕ ДОЛГИ ПО КРЕДИТАМ БЕЛОРУССКИХ КОМПАНИЙ УМЕНЬШИЛИСЬ ЗА ГОД НА 70 %

Новый обзор банковской сферы от Нацбанка показывает, что в стране существенно снизился уровень проблемной задолженности компаний-резидентов по кредитам.

Новости экономики за 24.02.2020

Если на начало 2019-го было свыше 454 миллионов рублей, то на 1 января 2020 года – чуть более 133 миллионов. То есть объем уменьшился на 70 %. В целом кредитные долги компаний составляют сейчас почти 35 миллиардов рублей. Проблемные долги в общей массе не занимают даже половины процента, тогда как год назад они составляли 1,4 %.

Больше новостей экономики за 24 февраля смотрите в видеоматериале.

Люди в материале: Наталья Надольская

 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси. Чем привлек проект по интернет-переписи белорусов внимание иностранных специалистов? Какой рекорд установили белорусские нефтяники в Сибири?...
 
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