Новости экономики за 24.02.2020

Источник материала: СТВ

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Белорусская разработка онлайн-переписи заинтересовала Великобританию

ПРОБЛЕМНЫЕ ДОЛГИ ПО КРЕДИТАМ БЕЛОРУССКИХ КОМПАНИЙ УМЕНЬШИЛИСЬ ЗА ГОД НА 70 %

Новый обзор банковской сферы от Нацбанка показывает, что в стране существенно снизился уровень проблемной задолженности компаний-резидентов по кредитам.





Если на начало 2019-го было свыше 454 миллионов рублей, то на 1 января 2020 года – чуть более 133 миллионов. То есть объем уменьшился на 70 %. В целом кредитные долги компаний составляют сейчас почти 35 миллиардов рублей. Проблемные долги в общей массе не занимают даже половины процента, тогда как год назад они составляли 1,4 %.