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Новости экономики за 24.02.2020
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чем привлек проект по интернет-переписи белорусов внимание иностранных специалистов? Какой рекорд установили белорусские нефтяники в Сибири? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.
ПРОБЛЕМНЫЕ ДОЛГИ ПО КРЕДИТАМ БЕЛОРУССКИХ КОМПАНИЙ УМЕНЬШИЛИСЬ ЗА ГОД НА 70 %
Новый обзор банковской сферы от Нацбанка показывает, что в стране существенно снизился уровень проблемной задолженности компаний-резидентов по кредитам.
Если на начало 2019-го было свыше 454 миллионов рублей, то на 1 января 2020 года – чуть более 133 миллионов. То есть объем уменьшился на 70 %. В целом кредитные долги компаний составляют сейчас почти 35 миллиардов рублей. Проблемные долги в общей массе не занимают даже половины процента, тогда как год назад они составляли 1,4 %.
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Новости Беларуси. Чем привлек проект по интернет-переписи белорусов внимание иностранных специалистов? Какой рекорд установили белорусские нефтяники в Сибири?...
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