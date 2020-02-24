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Проектировали полгода, собирали два месяца. В Витебске сделали опытный образец белорусского мусоровоза
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Опытный образец белорусского мусоровоза собран в Витебске. Сейчас машина проходит испытания. Предполагается, что в серийное производство ее запустят уже в конце 2020 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А уже весной в Витебске начнет работу новый мусороперерабатывающий завод. Областной центр – единственный в Беларуси, где такого предприятия пока нет.
От стартера до подъемных механизмов. Каждая деталь в спецтранспорте для ЖКХ made in Belarus. Полгода витебские инженеры машину проектировали, закладывая в нее самые современные технологии.
Например, в отличие от «собратьев» этот автомобиль может выгружать мусор из контейнеров любого размера и формы. Два месяца ушло на сборку опытного образца.
Андрей Гарафонов, главный инженер машиностроительного завода:
Отечественный мусоровоз, подсчитали, минимум на 15 % дешевле любого иностранного, а в качестве не уступает. Значит, серийному производству быть. К концу года в Витебске появится новый завод. В месяц здесь будут делать 15-20 автомобилей. К слову, партнеры из Казахстана уже готовы заказать первые 50 машин.
Иван Захаров, директор компании по продаже спецтехники (Казахстан):
Более половины мусоровозов, которые эксплуатируются в Беларуси, подлежат замене. А вместе с ними и контейнеры. В Витебске, например, в 2019 году закупили 2 000 баков. Обеспечивают и частный сектор, и новостройки.
Анастасия Бут, корреспондент:
Остановить рост этих гор – общая задача коммунальных служб и горожан. Второй год в городе проектируют дома без мусоропроводов, чтобы приучить людей к грамотному обращению с отходами. В апреле начнет работу завод по переработке мусора. Пока же Витебск остается единственным областным центром в стране, где предприятия такого рода нет.
Сергей Польский, главный инженер УКС Витебска:
В день – 300 тонн. За год – 100 тысяч. Дерево пойдет на щепу (ее должно хватить на собственные нужды), пластик переработают в гранулы.
Сергей Польский:
Сегодня система сбора и утилизации мусора в области проходит перезагрузку. В Витебске, к слову, задумываются и над обустройством заглубленных в землю контейнеров по примеру Могилева.
В Новополоцке успешно производят тротуарную плитку, на четверть состоящую из полимерных отходов. А в Орше уже проектируют собственный мусороперерабатывающий завод.
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Проектировали полгода, собирали два месяца. В Витебске сделали опытный образец белорусского мусоровоза
Новости Беларуси. Опытный образец белорусского мусоровоза собран в Витебске. Сейчас машина проходит испытания. Предполагается, что в серийное производство ее...
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