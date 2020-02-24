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Имеет ли магазин право отказать в обслуживании нетрезвому покупателю? Что говорит закон
24.02.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Имеет ли магазин право отказать в обслуживании нетрезвому покупателю, выяснил корреспондент агентства
Давайте посмотрим, что говорит закон, в данном случае «О защите прав потребителей». Согласно п. 1 ст. 10 покупатель имеет право на свободный выбор товара в удобное для него время с учетом режима работы торгового объекта. Установление каких-либо прямых или косвенных ограничений не допускается, за исключением предусмотренных законодательством. Более того, в соответствии с п. 2 ст. 10 продавец обязан оказывать содействие потребителю. Вам всё понятно? Вас не только обязаны обслужить, но еще и подсказать, какую бутылку водки лучше взять (а за чем еще приходят в магазин пьяные покупатели, если не за добавкой?) Но!
Есть один нюанс, который может развернуть ситуацию не в вашу пользу. Это ваш моральный облик. Объект торговли — общественное место. Появление в магазине в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, является
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Имеет ли магазин право отказать в обслуживании нетрезвому покупателю, выяснил корреспондент агентства «Минск-Новости». Давайте посмотрим, что говорит закон,...
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