ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Имеет ли магазин право отказать в обслуживании нетрезвому покупателю? Что говорит закон

24.02.2020 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Имеет ли магазин право отказать в обслуживании нетрезвому покупателю? Что говорит закон

Имеет ли магазин право отказать в обслуживании нетрезвому покупателю, выяснил корреспондент агентства «Минск-Новости».

Давайте посмотрим, что говорит закон, в данном случае «О защите прав потребителей». Согласно п. 1 ст. 10 покупатель имеет право на свободный выбор товара в удобное для него время с учетом режима работы торгового объекта. Установление каких-либо прямых или косвенных ограничений не допускается, за исключением предусмотренных законодательством. Более того, в соответствии с п. 2 ст. 10 продавец обязан оказывать содействие потребителю. Вам всё понятно? Вас не только обязаны обслужить, но еще и подсказать, какую бутылку водки лучше взять (а за чем еще приходят в магазин пьяные покупатели, если не за добавкой?) Но! 

Есть один нюанс, который может развернуть ситуацию не в вашу пользу. Это ваш моральный облик. Объект торговли — общественное место. Появление в магазине в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, является административным проступком. За него предусмотрен штраф до восьми базовых величин. То есть, если вы своими пьяными репликами и телодвижениями оскорбите общественную нравственность в лице персонала магазина, они вызовут милицию и будут правы. А камеры видеонаблюдения это лишь подтвердят.

minsknews.by

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Имеет ли магазин право отказать в обслуживании нетрезвому покупателю, выяснил корреспондент агентства «Минск-Новости». Давайте посмотрим, что говорит закон,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Проектировали полгода, собирали два месяца. В Витебске сделали опытный образец белорусского мусоровоза
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика