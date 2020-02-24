Имеет ли магазин право отказать в обслуживании нетрезвому покупателю? Что говорит закон

Источник материала: Вороновская газета





Имеет ли магазин право отказать в обслуживании нетрезвому покупателю, выяснил корреспондент агентства «Минск-Новости» .

Давайте посмотрим, что говорит закон, в данном случае «О защите прав потребителей». Согласно п. 1 ст. 10 покупатель имеет право на свободный выбор товара в удобное для него время с учетом режима работы торгового объекта. Установление каких-либо прямых или косвенных ограничений не допускается, за исключением предусмотренных законодательством. Более того, в соответствии с п. 2 ст. 10 продавец обязан оказывать содействие потребителю. Вам всё понятно? Вас не только обязаны обслужить, но еще и подсказать, какую бутылку водки лучше взять (а за чем еще приходят в магазин пьяные покупатели, если не за добавкой?) Но!

Есть один нюанс, который может развернуть ситуацию не в вашу пользу. Это ваш моральный облик. Объект торговли — общественное место. Появление в магазине в состоянии алкогольного опьянения, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, является административным проступком . За него предусмотрен штраф до восьми базовых величин. То есть, если вы своими пьяными репликами и телодвижениями оскорбите общественную нравственность в лице персонала магазина, они вызовут милицию и будут правы. А камеры видеонаблюдения это лишь подтвердят.