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Новый мост в Рогачёве закончат в 2022-м. Как будут переправляться через Днепр до этого времени

24.02.2020 19:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Специалисты транспортных войск Беларуси помогают возвести временный объездной мост через Днепр в Рогачеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новый мост в Рогачёве закончат в 2022-м. Как будут переправляться через Днепр до этого времени

Важная транспортная артерия соединит не просто две части района, разделенные рекой, но и свяжет между собой трассы М5 и М8. Переправа необходима на время строительства нового моста на месте отслужившей свой срок конструкции.

Новый мост в Рогачёве закончат в 2022-м. Как будут переправляться через Днепр до этого времени

Подробности в материале Александра Добрияна.

Новый мост в Рогачёве закончат в 2022-м. Как будут переправляться через Днепр до этого времени

О том, что старый мост, построенный в конце 50-х годов прошлого столетия, уже не справляется, в Рогачеве говорят давно. Строить новый запланировано начать уже в 2020 году. Но прежде было решено возвести временную переправу: без нее путь на другой берег превратился бы в 80-километровый крюк.

Новый мост в Рогачёве закончат в 2022-м. Как будут переправляться через Днепр до этого времени

Сергей Атрашков, заместитель председателя Рогачевского райисполкома:
Днепр делит район на две части. Мост – связующее звено между международными магистралями М8 и М5. К строительству временного моста Мостострой и военные подошли планово. Мост очень важен для района. Если бы его не было, весь транспортный поток проходил бы круг порядка 80-100 километров.

Новый мост в Рогачёве закончат в 2022-м. Как будут переправляться через Днепр до этого времени

Ход работ буквально из своего двора весь февраль контролирует Николай Чижевский. И не хочет даже представлять ситуацию, если бы старый мост закрыли, не достроив дублера.

Новый мост в Рогачёве закончат в 2022-м. Как будут переправляться через Днепр до этого времени

Николай Чижевский, житель Рогачева:
Ну конечно, была бы катастрофа. Объездные мосты у нас в Быхове и Жлобине. Это какой круг давать, сколько бы топлива ушло. Конечно, правильно. Очень умно поступили. Вопрос в том, что и организованно здесь очень хорошо. Особенно военные гомельчане, могилевские – работают слажено.

Новый мост в Рогачёве закончат в 2022-м. Как будут переправляться через Днепр до этого времени

На объекте плечом к плечу работают гражданские и военные мостостроители. Особенность конструкции 300-метрового моста – использование пролета из арсенала военных.

Новый мост в Рогачёве закончат в 2022-м. Как будут переправляться через Днепр до этого времени

Александр Добриян, корреспондент:
Длина стандартных перекрытий, доступного гражданским мостостроителям, – 32 метра 60 сантиметров. Однако на этом участке реки стояла задача сохранить судоходность, поэтому таких размеров было недостаточно. Решение нашлось у военных. Металлоконструкция, которой перекроют центральную часть моста, длиной в 52 метра.

Новый мост в Рогачёве закончат в 2022-м. Как будут переправляться через Днепр до этого времени

Собрать 120-тонного гиганта на берегу, а потом с помощью системы роликов и лебедок установить на место – работа ювелирная, но не раз отработанная на военных учениях. Конструкция выдержит даже танки.

Новый мост в Рогачёве закончат в 2022-м. Как будут переправляться через Днепр до этого времени

Семен Кондрат, командир 2-й монтажной роты 36 дорожно-мостовой бригады Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Поставлена задача воздвигнуть мост длиной 52,5 метра одним пролетом. Мост БАРМ – большой автомобильный разборный мост. По тактико-техническим характеристикам ширина проезда 7 метров, грузоподъемность 60 тонн, фактическая грузоподъемность 90 тонн.

Новый мост в Рогачёве закончат в 2022-м. Как будут переправляться через Днепр до этого времени

Первые машины по мосту пройдут не позднее 8 марта. А демонтировать свое оборудование военные планируют уже в октябре 2022 года. К тому моменту в Рогачеве должен быть построен новый мост через Днепр.

Новый мост в Рогачёве закончат в 2022-м. Как будут переправляться через Днепр до этого времени

Люди в материале: Сергей Атрашков, Николай Чижевский, Александр Добриян, Семен Кондрат

 
 
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Новости Беларуси. Специалисты транспортных войск Беларуси помогают возвести временный объездной мост через Днепр в Рогачеве, сообщили в программе Новости «24...
 
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