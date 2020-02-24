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Новый мост в Рогачёве закончат в 2022-м. Как будут переправляться через Днепр до этого времени
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Специалисты транспортных войск Беларуси помогают возвести временный объездной мост через Днепр в Рогачеве, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Важная транспортная артерия соединит не просто две части района, разделенные рекой, но и свяжет между собой трассы М5 и М8. Переправа необходима на время строительства нового моста на месте отслужившей свой срок конструкции.
О том, что старый мост, построенный в конце 50-х годов прошлого столетия, уже не справляется, в Рогачеве говорят давно. Строить новый запланировано начать уже в 2020 году. Но прежде было решено возвести временную переправу: без нее путь на другой берег превратился бы в 80-километровый крюк.
Сергей Атрашков, заместитель председателя Рогачевского райисполкома:
Ход работ буквально из своего двора весь февраль контролирует Николай Чижевский. И не хочет даже представлять ситуацию, если бы старый мост закрыли, не достроив дублера.
Николай Чижевский, житель Рогачева:
На объекте плечом к плечу работают гражданские и военные мостостроители. Особенность конструкции 300-метрового моста – использование пролета из арсенала военных.
Александр Добриян, корреспондент:
Собрать 120-тонного гиганта на берегу, а потом с помощью системы роликов и лебедок установить на место – работа ювелирная, но не раз отработанная на военных учениях. Конструкция выдержит даже танки.
Семен Кондрат, командир 2-й монтажной роты 36 дорожно-мостовой бригады Вооруженных Сил Республики Беларусь:
Первые машины по мосту пройдут не позднее 8 марта. А демонтировать свое оборудование военные планируют уже в октябре 2022 года. К тому моменту в Рогачеве должен быть построен новый мост через Днепр.
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Новости Беларуси. Специалисты транспортных войск Беларуси помогают возвести временный объездной мост через Днепр в Рогачеве, сообщили в программе Новости «24...
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