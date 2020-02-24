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В Лиде мужчина жестоко избил гражданскую жену, находящуюся в декрете. Ему грозит до восьми лет лишения свободы

24.02.2020 — Разное | Lida.Info  
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Источник материала: Lida.Info

В Лиде мужчина жестоко избил гражданскую жену, находящуюся в декрете. Ему грозит до восьми лет лишения свободы

Ссора между гражданскими мужем и женой привела к печальным последствиям. 30-летний мужчина нигде не работал и регулярно выпивал.

В тот злополучный день он нанес руками и ногами десять ударов. В результате женщина получила целый ряд повреждений: синяки и кровоподтеки в разных частях тела, разрыв мочевого пузыря, перитонит.

Известно, что женщина находилась в декрете — у них маленький ребенок.

Мужчине за содеянное придется ответить перед законом. Ему грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает портал belnaviny.by.

 
 
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Ссора между гражданскими мужем и женой привела к печальным последствиям. 30-летний мужчина нигде не работал и регулярно выпивал. В тот злополучный день он нанес...
 

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