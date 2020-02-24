В Лиде мужчина жестоко избил гражданскую жену, находящуюся в декрете. Ему грозит до восьми лет лишения свободы

Источник материала: Lida.Info





Ссора между гражданскими мужем и женой привела к печальным последствиям. 30-летний мужчина нигде не работал и регулярно выпивал.

В тот злополучный день он нанес руками и ногами десять ударов. В результате женщина получила целый ряд повреждений: синяки и кровоподтеки в разных частях тела, разрыв мочевого пузыря, перитонит.

Известно, что женщина находилась в декрете — у них маленький ребенок.