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В Лиде мужчина жестоко избил гражданскую жену, находящуюся в декрете. Ему грозит до восьми лет лишения свободы
Источник материала: Lida.Info
Ссора между гражданскими мужем и женой привела к печальным последствиям. 30-летний мужчина нигде не работал и регулярно выпивал.
В тот злополучный день он нанес руками и ногами десять ударов. В результате женщина получила целый ряд повреждений: синяки и кровоподтеки в разных частях тела, разрыв мочевого пузыря, перитонит.
Известно, что женщина находилась в декрете — у них маленький ребенок.
Мужчине за содеянное придется ответить перед законом. Ему грозит до восьми лет лишения свободы, сообщает портал
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В Лиде мужчина жестоко избил гражданскую жену, находящуюся в декрете. Ему грозит до восьми лет лишения свободы
Ссора между гражданскими мужем и женой привела к печальным последствиям. 30-летний мужчина нигде не работал и регулярно выпивал. В тот злополучный день он нанес...
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