«Мону Лизу» из кубиков Рубика продали на аукционе в Париже почти за €500 тыс.

Источник материала: Вороновская газета





Работа была собрана в 2005 году анонимным французским художником, сообщает ТАСС .

Репродукцию картины Леонардо да Винчи « Мона Лиза «, собранную из кубиков Рубика, продали на аукционе в Париже за €480,2 тыс. Об этом в воскресенье сообщил аукционный дом Articurial.

«Есть результат! «Рубик Мона Лиза» <…> была продана за €480200, в четыре раза превысив оценку», — отметили организаторы аукциона в Twitter . Ранее специалисты оценивали работу в €120-150 тыс. Кто стал обладателем этого экземпляра современного искусства, пока не сообщается.

Работа «Рубик Мона Лиза» была собрана в 2005 году анонимным французским художником под псевдонимом «Захватчик» (Invader), прячущим свое лицо под маской. Как сообщили аукционисты, «среди его работ из кубиков Рубика «Мона Лиза» стала наиболее близкой к оригиналу».

Автору потребовалось 330 кубиков, чтобы собрать из них Джоконду. «Рубик Мона Лиза» стала самым дорогостоящим его произведением, хотя это не единственная работа автора. Впервые он получил популярность как уличный художник благодаря мозаичным работам по мотивам видеоигры Space Invaders. Как утверждает автор, ему удалось создать новое направление в живописи — «рубик-кубизм».

«Кубик Рубика очень увлекательный материал, — приводит Articurial слова художника. — Он простой и сложный одновременно. Знаете ли вы, что кубик потенциально содержит более 43 млрд комбинаций разных цветов? Одна из моих серий называется «Рубик шедевров», и заключается она в переосмыслении шедевров прошлого. Идея заключается в том, чтобы играть с историей искусства».

Картина «Мона Лиза» является одним из самых известных в мире полотен. Леонардо да Винчи написал «Мону Лизу» во Флоренции, но в 1516 году увез картину с собой во Францию. После смерти художника в 1519 году портрет приобрел французский король Франциск I. Он хранился в замке Фонтенбло до времен Людовика XIV. Тот перевез картину в Версальский дворец, а после Французской революции конца XVIII века ее переместили в Лувр, превращенный в музей.