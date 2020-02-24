За выходные ГАИ Слуцка составила 4 протокола за нетрезвое вождение

Источник материала: Слуцк Город





С пятницы до утра понедельника, 21-24 февраля, сотрудники слуцкой ГАИ составили 4 протокола за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, сообщили SG в ОГАИ Слуцкого РОВД.

Примечательно, что один из задержанных оказался водителем популярного агрегатора-пассажирского перевозчика на служебном автомобиле. Известно, что «таксист» совершил мелкое ДТП и скрылся с места, решив окончить смену. Дома он поругался с женой, после чего употребил спиртное и уехал. «Продувка» показала в его крови 2,2 промилле алкоголя. Теперь перевозчику грозит штраф от 2 700 рублей и лишение права управления.

Также за время проведения профилактической акции «Трезвый водитель» слуцкие инспекторы выявили около двух десятков «бесправников».

Кроме этого, на дорогах Слуцкого и Солигорского районов в дни акции работали экипажи ДПС «Стрела». Спецподразделение в двух районах выявило 4 водителя в состоянии опьянения и 16 водителей без права управления транспортным средством, сообщили УГАИ УВД Миноблисполкома.



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