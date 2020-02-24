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Съедобная скульптура кондитера из Орши завоевала золото на Всемирной кулинарной олимпиаде в Штутгарте

24.02.2020 21:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Кондитеры Витебщины заняли призовые места на Всемирной кулинарной олимпиаде в Штутгарте: у Орши золотая и бронзовая медаль, у Витебска — две серебряные.



Всего белорусские кондитеры на этом состязании получили 8 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую медали. Четыре из них приходятся на долю представителей Витебской области.

Золото завоевала работа из мастики «Часовщик» Натальи Самбук из Оршанского хлебозавода ОАО «Витебскхлебпром», две серебряные медали у представительниц головного предприятия ОАО «Витебскхлебпром» — работы «Няня» Надежды Богатенко и «Детство» Елены Дедовец, они изготовлены из шоколада, бронзу получила скульптура из слоеного теста «В поисках приключений» оршанки Марины Морозовой.

Всемирная кулинарная олимпиада – IKA — проходила в Штутгарте в Германии с 15 по 19 февраля. В ней приняли участие более 2000 кондитеров и кулинаров со всего мира, сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

IKA – это своеобразные Олимпийские игры в кулинарно-кондитерской сфере, проводимые раз в четыре года.
 
Теги: Витебск
 
 
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Кондитеры Витебщины заняли призовые места на Всемирной кулинарной олимпиаде в Штутгарте: у Орши золотая и бронзовая медаль, у Витебска — две серебряные.
 
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