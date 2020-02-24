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В 11-м городке похитили машину. Милиция ищет очевидцев
24.02.2020 — Разное | Слуцк Город
Источник материала: Слуцк Город
Отдел уголовного розыска Слуцкого РОВД устанавливает местонахождение автомобиля марки Hyundai Lantra р. з. 1IAт7062.
Автомобиль сине-зеленого цвета находился вблизи гаражного кооператива "Надречный" (рядом с домами №118, 128, 138 по ул. Социалистическая) и был похищен в промежуток с декабря 2019 по февраль 2020.
Если Вы стали свидетелем или владеете какими-либо сведениями, просьба сообщить об этом по телефонам: +375 (33) 356-39-34 или 102.
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Автомобиль сине-зеленого цвета находился вблизи гаражного кооператива "Надречный" рядом с домами (№118, 128, 138 по ул. Социалистическая) и был похищен в промежуток с...
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