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В 11-м городке похитили машину. Милиция ищет очевидцев

24.02.2020 — Разное | Слуцк Город  
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Источник материала: Слуцк Город

В 11-м городке похитили машину. Милиция ищет очевидцев

Отдел уголовного розыска Слуцкого РОВД устанавливает местонахождение автомобиля марки Hyundai Lantra р. з. 1IAт7062.

Автомобиль сине-зеленого цвета находился вблизи гаражного кооператива "Надречный" (рядом с домами №118, 128, 138 по ул. Социалистическая) и был похищен в промежуток с декабря 2019 по февраль 2020.

Если Вы стали свидетелем или владеете какими-либо сведениями, просьба сообщить об этом по телефонам: +375 (33) 356-39-34 или 102.

В 11-м городке похитили машину. Милиция ищет очевидцев

В 11-м городке похитили машину. Милиция ищет очевидцев

В 11-м городке похитили машину. Милиция ищет очевидцев



ОУР Слуцкого РОВД

 
 
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Автомобиль сине-зеленого цвета находился вблизи гаражного кооператива "Надречный" рядом с домами (№118, 128, 138 по ул. Социалистическая) и был похищен в промежуток с...
 
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