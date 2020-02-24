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«Чтобы мама не боялась рожать». В Молодечно стартовал конгресс для молодых родителей «МамаPro»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Молодечно стартовал национальный конгресс для молодых родителей «МамаPro», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В масштабном форуме приняли участие около тысячи семейных пар. В ходе мероприятия консультации провели специалисты различных профилей. Подняли и тему государственной поддержки молодых специалистов.
Вячеслав Шило, заместитель министра здравоохранения Беларуси:
Дарья Колядич, главный врач Молодеченской ЦРБ:
Одновременно с родителями учились и врачи. Для них важно понять, как эффективно наладить диалог с пациентом.
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Новости Беларуси. В Молодечно стартовал национальный конгресс для молодых родителей «МамаPro», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В масштабном форуме приняли...
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