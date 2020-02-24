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Из-за коронавируса перенесли часть игр чемпионата Италии по футболу и закрыли Венецианский карнавал

24.02.2020 21:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Всемирная организация здравоохранения подтвердила данные о замедлении распространения коронавируса в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за коронавируса перенесли часть игр чемпионата Италии по футболу и закрыли Венецианский карнавал

24 февраля шесть провинций понизили объявленный ранее наивысший уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию.

Китайские специалисты разработали лекарство против коронавируса

А вот за пределами Поднебесной ситуация остается напряженной. Первые случаи заражения вирусом выявили в Ираке, Афганистане, Бахрейне и Кувейте.

Из-за коронавируса перенесли часть игр чемпионата Италии по футболу и закрыли Венецианский карнавал

В Италии жертвами эпидемии стали уже 7 человек. На карантин закрыты 12 городов.

Италия принимает дополнительные меры борьбы со вспышкой коронавируса в стране

Коронавирус стал причиной переноса части игр чемпионата Италии по футболу. Кроме того, из-за инфекции завершился раньше срока знаменитый Венецианский карнавал.

Из-за коронавируса перенесли часть игр чемпионата Италии по футболу и закрыли Венецианский карнавал

В Республике Корея впервые за последнее десятилетие объявлен максимальный уровень угрозы. Инфицированных здесь уже свыше 800. Турция и Пакистан из-за вспышки опасной болезни в соседнем Иране закрывают свои границы.

Из-за коронавируса перенесли часть игр чемпионата Италии по футболу и закрыли Венецианский карнавал

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Всемирная организация здравоохранения подтвердила данные о замедлении распространения коронавируса в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24...
 
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