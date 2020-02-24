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Из-за коронавируса перенесли часть игр чемпионата Италии по футболу и закрыли Венецианский карнавал
Источник материала: СТВ
Всемирная организация здравоохранения подтвердила данные о замедлении распространения коронавируса в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
24 февраля шесть провинций понизили объявленный ранее наивысший уровень реагирования на чрезвычайную ситуацию.
А вот за пределами Поднебесной ситуация остается напряженной. Первые случаи заражения вирусом выявили в Ираке, Афганистане, Бахрейне и Кувейте.
В Италии жертвами эпидемии стали уже 7 человек. На карантин закрыты 12 городов.
Коронавирус стал причиной переноса части игр чемпионата Италии по футболу. Кроме того, из-за инфекции завершился раньше срока знаменитый Венецианский карнавал.
В Республике Корея впервые за последнее десятилетие объявлен максимальный уровень угрозы. Инфицированных здесь уже свыше 800. Турция и Пакистан из-за вспышки опасной болезни в соседнем Иране закрывают свои границы.
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Всемирная организация здравоохранения подтвердила данные о замедлении распространения коронавируса в Китае, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 24...
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