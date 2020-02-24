ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Николай Козеко: надеюсь увидеть синхронные прыжки в олимпийской программе

24.02.2020 22:38 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В «Раубичах» завершился этап Кубка мира по фристайлу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Николай Козеко: надеюсь увидеть синхронные прыжки в олимпийской программе

Соревнования проходили на протяжении двух дней. В субботу, 22 февраля, были разыграны комплекты медалей у мужчин и женщин в индивидуальных прыжках. Золотые награды выиграли австралийка Лора Пилл и американец Джастин Шенефельд. Белорусские лыжные акробаты оказались вдали от пьедестала почета.

Главный тренер сборной Беларуси по фристайлу про этап КМ в «Раубичах»: хотелось бы, конечно, чтобы более успешно выступили

В воскресенье, 23 февраля, были названы лучшие в неолимпийском виде программы – синхронных прыжках. У мужчин наши Макар Митрофанов и Игорь Дрибенков заняли третье место.

Николай Козеко: надеюсь увидеть синхронные прыжки в олимпийской программе

Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:
Очень перспективный вид, и в недалеком будущем мы увидим его уже в программе Олимпиады. По крайней мере, я надеюсь.

Это наша инициатива, Белорусской федерации фристайла, развивать и показать этот вид спорта международной общественности.

Ну и как вы сами видите, он вызывает наибольший интерес как наиболее красивый и доступный для понимания и для зрителей.

Николай Козеко: надеюсь увидеть синхронные прыжки в олимпийской программе

Следующий этап Кубка мира пройдет в Казахстане в эту пятницу.

Люди в материале: Николай Козеко

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В «Раубичах» завершился этап Кубка мира по фристайлу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проходили на протяжении двух дней. В...
 
Новости дня
Новости разные
 
Ёжик Спайки. Как будет дорабатываться маскот ЧМ по хоккею-2021
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика