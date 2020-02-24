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Николай Козеко: надеюсь увидеть синхронные прыжки в олимпийской программе
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В «Раубичах» завершился этап Кубка мира по фристайлу, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Соревнования проходили на протяжении двух дней. В субботу, 22 февраля, были разыграны комплекты медалей у мужчин и женщин в индивидуальных прыжках. Золотые награды выиграли австралийка Лора Пилл и американец Джастин Шенефельд. Белорусские лыжные акробаты оказались вдали от пьедестала почета.
В воскресенье, 23 февраля, были названы лучшие в неолимпийском виде программы – синхронных прыжках. У мужчин наши Макар Митрофанов и Игорь Дрибенков заняли третье место.
Николай Козеко, главный тренер сборной Беларуси по фристайлу:
Это наша инициатива, Белорусской федерации фристайла, развивать и показать этот вид спорта международной общественности.
Ну и как вы сами видите, он вызывает наибольший интерес как наиболее красивый и доступный для понимания и для зрителей.
Следующий этап Кубка мира пройдет в Казахстане в эту пятницу.
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Новости Беларуси. В «Раубичах» завершился этап Кубка мира по фристайлу, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Соревнования проходили на протяжении двух дней. В...
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