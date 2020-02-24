ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ёжик Спайки. Как будет дорабатываться маскот ЧМ по хоккею-2021

24.02.2020 22:20 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Ежик Спайки – официальный талисман чемпионата мира по хоккею, который в 2021 году совместно примут Беларусь и Латвия, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Ёжик Спайки. Как будет дорабатываться маскот ЧМ по хоккею-2021

24 февраля в Национальном олимпийском комитете организаторы турнира подвели итоги конкурса на создание главного символа хоккейного первенства. Заявки присылали как профессиональные художники и дизайнеры, так и просто любители хоккея. Суммарно на конкурсе было представлено более сотни работ.

Ёжик Спайки. Как будет дорабатываться маскот ЧМ по хоккею-2021

В топ-3 по мнению жюри вошли Енот Гуляка, Еж и Енот Рими. Однако объявленного талисмана – Ежа Спайки – не было среди конкурсантов. Этот образ доработали представители агентства DAB. Их конкурсная работа – Енот Гуляка – была признана лучшей в графическом исполнении.

Ёжик Спайки. Как будет дорабатываться маскот ЧМ по хоккею-2021

Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Мы должны были удовлетворить и формат англоязычной аудитории европейской, 50-процентной латышской составляющей. Поэтому в компиляции такого подхода. Наверное, эта неуступчивость, колючесть, характерна для наших команд. В большей степени для Латвии в последнее время, к сожалению – для нас к сожалению. Но я думаю, что к 2021 году мы такие же будем колючие и неуступчивые по отношению ко всем соперникам.

Ёжик Спайки. Как будет дорабатываться маскот ЧМ по хоккею-2021

Никита Устинович, директор креативного агентства DAB:
Эта визуализация маскота еще будет дорабатываться много раз. В том числе персонаж будет переведен в 3D, персонаж будет адаптирован для видеороликов, для различных носителей. По сути, это beauty shot, так называемая драфтовая визуализация, которая просто анонсирует Ежа как персонажа.

Ёжик Спайки. Как будет дорабатываться маскот ЧМ по хоккею-2021

Ранее были названы победители зрительского голосования: белорусам больше всего понравился талисман Майский жук Хрущ, латвийцам – Еж. Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет с 7 по 23 мая.

Ёжик Спайки. Как будет дорабатываться маскот ЧМ по хоккею-2021

Люди в материале: Геннадий Савилов, Никита Устинович

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Ежик Спайки – официальный талисман чемпионата мира по хоккею, который в 2021 году совместно примут Беларусь и Латвия, сообщили в программе...
 
Новости дня
Новости разные
 
Начались онлайн-продажи билетов на «Славянский базар-2020». Организаторы обещают скидку в первые 29 дней
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.02.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Soligorsk News
Радзiма
Асiповiцкi край
24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика