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Ёжик Спайки. Как будет дорабатываться маскот ЧМ по хоккею-2021
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Ежик Спайки – официальный талисман чемпионата мира по хоккею, который в 2021 году совместно примут Беларусь и Латвия, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
24 февраля в Национальном олимпийском комитете организаторы турнира подвели итоги конкурса на создание главного символа хоккейного первенства. Заявки присылали как профессиональные художники и дизайнеры, так и просто любители хоккея. Суммарно на конкурсе было представлено более сотни работ.
В топ-3 по мнению жюри вошли Енот Гуляка, Еж и Енот Рими. Однако объявленного талисмана – Ежа Спайки – не было среди конкурсантов. Этот образ доработали представители агентства DAB. Их конкурсная работа – Енот Гуляка – была признана лучшей в графическом исполнении.
Геннадий Савилов, председатель Федерации хоккея Беларуси:
Никита Устинович, директор креативного агентства DAB:
Ранее были названы победители зрительского голосования: белорусам больше всего понравился талисман Майский жук Хрущ, латвийцам – Еж. Чемпионат мира по хоккею 2021 года пройдет с 7 по 23 мая.
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Новости Беларуси. Ежик Спайки – официальный талисман чемпионата мира по хоккею, который в 2021 году совместно примут Беларусь и Латвия, сообщили в программе...
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