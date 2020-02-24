ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Лидском районе в текущем году построят почти 70 тыс. квадратных метров жилья

24.02.2020 — Разное | Lida.Info  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Lida.Info

В Лидском районе в текущем году построят почти 70 тыс. квадратных метров жилья

В Лидском районе в 2020 году планируется сдать в эксплуатацию 69,3 тыс. кв. м жилья, сообщается на сайте Лидского райисполкома.

По информации райисполкома, в том числе планируется сдать в эксплуатацию 43,5 тыс. кв. м в многоэтажных домах (62,7% от общего объема планируемого к вводу жилья).

«В этом году планируется возвести 13 многоэтажных жилых домов. Шесть из них — с господдержкой, остальные — с долевым участием граждан», – рассказали в райисполкоме.

Там отметили, что в домах, построенных с государственной поддержкой, квартиры получат «льготники», в основном это многодетные.

В Лидском райисполкоме на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит около 300 многодетных семей. Более половины из них пожелали построить квартиры в многоэтажных домах.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Лидском районе в 2020 году планируется сдать в эксплуатацию 69,3 тыс. кв. м жилья, сообщается на сайте Лидского райисполкома. По информации райисполкома, в том числе...
 

Новости дня
Новости разные
 
Из-за несостоявшейся зимы белорусы заплатят меньше по жировкам
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.02.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Калiнкавiцкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика