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В Лидском районе в текущем году построят почти 70 тыс. квадратных метров жилья
Источник материала: Lida.Info
В Лидском районе в 2020 году планируется сдать в эксплуатацию 69,3 тыс. кв. м жилья, сообщается на
По информации райисполкома, в том числе планируется сдать в эксплуатацию 43,5 тыс. кв. м в многоэтажных домах (62,7% от общего объема планируемого к вводу жилья).
«В этом году планируется возвести 13 многоэтажных жилых домов. Шесть из них — с господдержкой, остальные — с долевым участием граждан», – рассказали в райисполкоме.
Там отметили, что в домах, построенных с государственной поддержкой, квартиры получат «льготники», в основном это многодетные.
В Лидском райисполкоме на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий состоит около 300 многодетных семей. Более половины из них пожелали построить квартиры в многоэтажных домах.
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В Лидском районе в 2020 году планируется сдать в эксплуатацию 69,3 тыс. кв. м жилья, сообщается на сайте Лидского райисполкома. По информации райисполкома, в том числе...
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