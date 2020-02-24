Ни одна премьера не стала лидером проката. Первое место снова делят «Лед 2» и «Джентльмены»

Источник материала: Tut.by

Как и всегда, начинаем рабочую неделю с новостей о кассовых сборах за прошлый уик-энд. Куда минчане активнее всего ходили в кино с 17 по 23 февраля? Ответ у нас есть, и там не все так очевидно, как может оказаться: « Лед 2 » и « Джентльмены » продолжают конкурировать вторую неделю подряд, ни одному премьерному фильму вершина топа не покорилась.



Фото: Александр Каленик, TUT.BY

Топ-5 фильмов от минских кинотеатров за 17−23 февраля

SilverScreen

1. Джентльмены

2. Лед 2

3. Удивительное путешествие доктора Дулиттла

4. Зов предков

5. Соник в кино

КиноМинска

1. Джентльмены

2. Лед 2

3. Соник в кино

4. Удивительное путешествие доктора Дулиттла

5. Зов предков

Falcon Club Бутик Кино

1. Джентльмены

2. Лед 2

3. Зов предков

4. Соник в кино

5. Удивительное путешествие доктора Дулиттла

АртКинотеатр

1. Лед 2

2. Джентльмены

3. Соник в кино

4. Зов предков

5. Удивительное путешествие доктора Дулиттла

Удивительно, но сиквел «Льда», который сейчас бомбит российский бокс-офис, в минском прокате не смог обойти «Джентльменов» — новый фильм Гая Ричи. Уже вторую неделю подряд они идут нога в ногу. Почему обе эти картины ничего, мы рассказывали на прошлой неделе. Сейчас обратим ваше внимание на премьерную ленту, которая хоть и не обогнала предыдущие две, но в топе кассовых фильмов чувствует себя вполне комфортно. Это «Соник в кино».

«Соник в кино» — это знаковое событие в кинематографе. Во-первых, потому что Соник — это главный персонаж серии видеоигр Sonic the Hedgehog от компании Sega. Синего ежа создали в качестве японской альтернативы Микки Маусу, и его можно с легкостью назвать одним из поп-символов прошлого века. Мультфильмы, игры, наклейки, комиксы — еж появлялся везде. Теперь вот снова на экране.

Во-вторых, анимация 90-х сегодня стала особой вехой в истории кинематографа. Можно просто прийти в кино и поностальгировать — «Соник» как раз для этого и создан. Ну, а в-третьих, здесь будет Джим Керри в образе злодея, пусть и комедийного.

Когда: уже в прокате

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 5 рублей Купить билет

Фильм, на который вы могли не обратить внимания, — «Свистуны»

В прошлый четверг в прокат вышел фильм «Свистуны» Корнелиу Порумбойю. Он один из самых видных и остроумных режиссеров «румынской новой волны», но для вас это вряд ли главный аргумент. Тогда зайдем с другой стороны: это фестивальное кино, которое при всех своих достоинствах еще и предельно динамичное и увлекающее, кто-то даже сравнивает его с «Искателями приключений». Отчасти «придурковатая» детективная интрига обеспечивает зрителей шутками и гэгами на весь вечер. Ну правда, когда вы еще сможете сказать, что полтора часа румынского кино пролетели незаметно?

По сюжету Кристи, коррумпированный полицейский из Бухареста, без памяти влюбляется в прекрасную Гилду, роковую женщину, связанную с преступным бизнесом. Ради нее он готов на любую авантюру. Кристи намерен отправиться на солнечный остров Гомера, чтобы вызволить из тюрьмы нечистого на руку бизнесмена. Но для осуществления дерзкого плана он должен выучить местный гангстерский диалект с труднопроизносимыми свистящими и шипящими звуками.

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