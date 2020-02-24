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В Беларуси вводят усиленный контроль за лицами, приезжающими из Италии

24.02.2020 21:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

С 25 февраля в Беларуси вводят усиленный санитарно-карантинный контроль за лицами, приезжающими из Италии.

Эти люди попадут под медицинское наблюдение. Причина — активизация распространения в Италии коронавируса COVID-19, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси. Гражданам нашей страны не рекомендуется посещать регионы северной Италии, где объявлен карантин, передает "Еврорадио".

В Китае зарегистрировано уже более 77 тысяч случаев заболевания коронавирусом, в еще 28 странах — 2101 случай (ближайшие к Беларуси — Россия, Германия, Бельгия, Италия, Франция, Швеция, Финляндия), умерло почти 2600 человек. В нашей стране под медицинским наблюдением находятся 542 человека, 712 человек его уже прошли. Из КНР приехали 325 студентов, 141 из них еще под медицинским наблюдением. Во временной изоляции находятся 265 китайских рабочих.
 
 
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С 25 февраля в Беларуси вводят усиленный санитарно-карантинный контроль за лицами, приезжающими из Италии.
 
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