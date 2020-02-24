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Начались онлайн-продажи билетов на «Славянский базар-2020». Организаторы обещают скидку в первые 29 дней
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Билеты на фестиваль «Славянский базар» теперь доступны для покупки через интернет-площадки по всему миру: 24 февраля стартовала онлайн-продажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А в кассах Витебска заветный квиток на любой концерт популярного музыкального форума можно было купить уже с прошлой пятницы, 21 февраля, и со скидкой в 10 %. Которая, к слову, распространяется на все билеты, приобретенные в течение первых 29 дней. Именно столько лет исполняется в 2020 году Славянскому базару. Организаторы обещают необычную и запоминающуюся программу на всех площадках фестиваля.
Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
За четыре дня продано уже более 2 000 билетов. Зарубежным гостям, как и в 2019 году, квиток на один из фестивальных проектов гарантирует безвизовый въезд.
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Начались онлайн-продажи билетов на «Славянский базар-2020». Организаторы обещают скидку в первые 29 дней
Новости Беларуси. Билеты на фестиваль «Славянский базар» теперь доступны для покупки через интернет-площадки по всему миру: 24 февраля стартовала онлайн-продажа,...
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