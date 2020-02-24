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Начались онлайн-продажи билетов на «Славянский базар-2020». Организаторы обещают скидку в первые 29 дней

24.02.2020 21:51 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Билеты на фестиваль «Славянский базар» теперь доступны для покупки через интернет-площадки по всему миру: 24 февраля стартовала онлайн-продажа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Начались онлайн-продажи билетов на «Славянский базар-2020». Организаторы обещают скидку в первые 29 дней

А в кассах Витебска заветный квиток на любой концерт популярного музыкального форума можно было купить уже с прошлой пятницы, 21 февраля, и со скидкой в 10 %. Которая, к слову, распространяется на все билеты, приобретенные в течение первых 29 дней. Именно столько лет исполняется в 2020 году Славянскому базару. Организаторы обещают необычную и запоминающуюся программу на всех площадках фестиваля.

Начались онлайн-продажи билетов на «Славянский базар-2020». Организаторы обещают скидку в первые 29 дней

Глеб Лапицкий, директор Международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:
В этом году мы откроем «Славянский базар» славянским роком трех братских народов Беларуси, России и Украины. Это будет увертюра к фестивалю. Безусловно, открытие, закрытие, конкурсные дни с их вторыми отделениями, закрытие фестиваля и, конечно же, те сольные концерты, которые переместились на сцену концертного зала «Витебск». Однако же самые топовые сборки пройдут на сцене Летнего амфитеатра. Это будут звезды «Евровидения», «Золотой хит», «Шансон-ТВ» и много-много сюрпризов от дирекции.

Начались онлайн-продажи билетов на «Славянский базар-2020». Организаторы обещают скидку в первые 29 дней

За четыре дня продано уже более 2 000 билетов. Зарубежным гостям, как и в 2019 году, квиток на один из фестивальных проектов гарантирует безвизовый въезд.

Начались онлайн-продажи билетов на «Славянский базар-2020». Организаторы обещают скидку в первые 29 дней

Люди в материале: Глеб Лапицкий

 
Теги: Витебск
 
 
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Новости Беларуси. Билеты на фестиваль «Славянский базар» теперь доступны для покупки через интернет-площадки по всему миру: 24 февраля стартовала онлайн-продажа,...
 
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