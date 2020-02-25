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Белоруске стало плохо в самолете, когда она возвращалась из Египта. Она умерла в больнице

25.02.2020 06:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Для женщины вызвали скорую помощь прямо в аэропорт. Известно, что она прилетела из Хургады, где в январе скончался турист из Беларуси.

Белоруске стало плохо в самолете, когда она возвращалась из Египта. Она умерла в больнице

В гомельском аэропорту была госпитализирована белоруска, которая вернулась из Египта, сообщил Sputnik заместитель начальника Гомельского филиала государственного предприятия "Белаэронавигация" Николай Мурашко.

Белоруске стало плохо в самолете, когда она возвращалась из Египта. Она умерла в больнице

С осени 2019 года скончались пять белорусов, которые отправились на отдых в Египет. В понедельник стало известно, что еще одной туристке потребовалась помощь медиков.

"Да, действительно, женщине стало плохо на борту самолета. Машина скорой забрала ее в аэропорту и увезла", – сообщил агентству Николай Мурашко.

Инцидент случился 23 февраля. В Минздраве сообщили, что белоруска скончалась. Причина ее смерти не уточняется.

"Несмотря на то, что врачи полтора часа качали сердце пациентки, спасти ее не удалось", – сказала пресс-секретарь ведомства Юлия Бородун. 

Женщина возвращалась из Хургады, где в январе из-за сердечной недостаточности скончался турист из Беларуси.

Всего с октября 2019 года умерли пять белорусов, которые отправились на отдых в Египет. Первыми скончались супруги, которым стало плохо после ужина в Шарм-эль-Шейхе. Мужчина умер в местной больнице, его жена – по приезде в Минск. Позже выяснилось, что они отравились неустановленным ядом.

10 декабря еще одна белоруска умерла в Шарм-эль-Шейхе. А 17 декабря в аэропорту стало плохо 51-летнему белорусу, который отдыхал с семьей. Мужчина был доставлен в местный госпиталь, где скончался.

 
Теги: Минск
 
 
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  Для женщины вызвали скорую помощь прямо в аэропорт. Известно, что она прилетела из Хургады, где в январе скончался турист из Беларуси. В гомельском аэропорту...
 
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