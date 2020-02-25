|
Белоруске стало плохо в самолете, когда она возвращалась из Египта. Она умерла в больнице
25.02.2020 06:28 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Для женщины вызвали скорую помощь прямо в аэропорт. Известно, что она прилетела из Хургады, где в январе скончался турист из Беларуси.
В гомельском аэропорту была госпитализирована белоруска, которая вернулась из Египта, сообщил Sputnik заместитель начальника Гомельского филиала государственного предприятия "Белаэронавигация" Николай Мурашко.
С осени 2019 года скончались пять белорусов, которые отправились на
"Да, действительно, женщине стало плохо на борту самолета. Машина скорой забрала ее в аэропорту и увезла", – сообщил агентству Николай Мурашко.
Инцидент случился 23 февраля. В Минздраве сообщили, что белоруска скончалась. Причина ее смерти не уточняется.
"Несмотря на то, что врачи полтора часа качали сердце пациентки, спасти ее не удалось", – сказала пресс-секретарь ведомства Юлия Бородун.
Женщина возвращалась из Хургады, где в январе из-за сердечной недостаточности
Всего с октября 2019 года умерли пять белорусов, которые отправились на отдых в Египет. Первыми
10 декабря еще одна белоруска умерла в Шарм-эль-Шейхе. А 17 декабря в аэропорту стало плохо 51-летнему белорусу, который отдыхал с семьей. Мужчина был доставлен в местный госпиталь, где скончался.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Для женщины вызвали скорую помощь прямо в аэропорт. Известно, что она прилетела из Хургады, где в январе скончался турист из Беларуси. В гомельском аэропорту...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)