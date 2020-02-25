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На 102-м году скончалась математик НАСА Кэтрин Джонсон. Ее расчеты спасли «Аполлон-13»

25.02.2020 01:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Легендарный математик НАСА Кэтрин Джонсон скончалась в возрасте 101 года. Она вошла в историю космонавтики своими расчетами траекторий различных космических экспедиций, включая полеты к Луне.


Фото: Reuters

НАСА объявила о ее кончине на своей странице в «Твиттере», заявив, что эта женщина навсегда прославилась своим непревзойденным умом и тем, что бросала вызов любым расовым и социальным барьерам.

Афроамериканка Кэтрин Джонсон работала в НАСА с конца 1950-х годов. Она вручную рассчитывала параметры ракетных траекторий для многих астронавтов, включая Джона Гленна, который стал первым американцем, совершившим орбитальный полет в 1962 году.

Она была знаменита тем, что наряду с другими женщинами, работавшими в вычислительном отделе НАСА, была способна быстро проверять правильность вычислений первых поколений компьютеров.

В 1969 году ее вычисления легли в основу компьютерной программы, которая рассчитывала параметры снижения и старта лунного модуля в ходе первой лунной экспедиции «Аполлона-11».

В 1970 году, во время неудачного полета к Луне корабля «Аполлона-13», Кэтрин Джонсон сумела быстро рассчитать параметры новой траектории возвращения корабля к Земле, используя при этом не компьютеры, а собственные астрономические таблицы. Считается, что именно это спасло астронавтов от верной гибели.

Главный администратор НАСА Джим Брайденстайн назвал Кэтрин Джонсон легендарной фигурой из эпохи первых дней освоения космоса.

В 2015 году Барак Обама вручил Кэтрин Джонсон президентскую медаль Свободы. Годом позже в своем выступлении о положении дел в стране Обама назвал ее примером духа первооткрывательства в истории Америки.

 
 
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Легендарный математик НАСА Кэтрин Джонсон скончалась в возрасте 101 года. Она вошла в историю космонавтики своими расчетами траекторий различных космических...
 
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