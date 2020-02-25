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Индекс делового оптимизма, потенциал молодёжи и регионы. Что будут рассказывать на Неделе предпринимательства-2020

25.02.2020 00:18 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Конкуренция, бизнес-инициатива на селе и экспортный потенциал. О важном для бизнеса будут говорить в ближайшие дни в нашей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

24 февраля стартовала V Белорусская неделя предпринимательства.

Событие объединит полторы тысячи мероприятий. Своим видением развития бизнеса поделятся деловые круги из Китая и Евросоюза. Обсуждать перспективы вместе с бизнес-сообществом будут и представители госорганов.

Индекс делового оптимизма, потенциал молодёжи и регионы. Что будут рассказывать на Неделе предпринимательства-2020

Центральным событием Недели станет Международный деловой форум. В его повестке – развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, перспективы цифровых платежей и повышение рентабельности удаленного бизнеса.

Индекс делового оптимизма, потенциал молодёжи и регионы. Что будут рассказывать на Неделе предпринимательства-2020

В планах правительства повысить долю малого и среднего бизнеса в ВВП страны до половины к 2030 году. Для достижения такой планки ставку делают на активное развитие бизнес-инициативы в регионах и на селе.

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Акцент организаторы форума в 2020 году сделали на развитие предпринимательского потенциала молодежи. Бизнес-менторы в течение недели поделятся опытом со студентами вузов профильных специальностей по всей стране. Такая встреча 24 февраля прошла для первокурсников Института предпринимательской инициативы.

Индекс делового оптимизма, потенциал молодёжи и регионы. Что будут рассказывать на Неделе предпринимательства-2020

Помимо мотивации, для реализации своих бизнес-идей молодые люди получили информацию из первых уст о том, как начать свое дело и успешно продвигаться на рынке. Молодежь также пригласят в офисы IT-компаний, логистических центров, бизнес-инкубаторов и технопарков.

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Программа Недели охватит все регионы. Во время форума также представят индекс делового оптимизма. Исследование станет своеобразным срезом состояния бизнес-климата в стране.

Индекс делового оптимизма, потенциал молодёжи и регионы. Что будут рассказывать на Неделе предпринимательства-2020

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Новости Беларуси. Конкуренция, бизнес-инициатива на селе и экспортный потенциал. О важном для бизнеса будут говорить в ближайшие дни в нашей стране, сообщили в...
 
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