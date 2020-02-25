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«Убрали суперглупые ошибки». Сборная Беларуси по баскетболу выиграла матч отбора на ЧМ

25.02.2020 00:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по баскетболу провела второй матч преквалификации к чемпионату мира. На домашнем паркете наша команда встречалась с Португалией, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Начало поединка не слишком задалось – белорусы завершили первую четверть со счетом 19:18 в свою пользу. К большому перерыву немного нарастили перевес, плюс пять. Зато потом хозяева доминировали на площадке. Итоговые цифры 72:56 в пользу сборной Беларуси.

«Убрали суперглупые ошибки». Сборная Беларуси по баскетболу выиграла матч отбора на ЧМ

Ростислав Вергун, главный тренер сборной Беларуси по баскетболу:
Две команды боролись. В этой борьбе все-таки мы, наверное, при помощи болельщиков наших победили. Какие компоненты? Наверное, убрали уже суперглупые ошибки, в третьей четверти особенно, забили пару легких мячей. Однозначно большие наши доминировали в краске, реализовали преимущество в очки.

Для выхода в следующий раунд отбора необходимо занять первое или второе место в группе. Ближайший матч белорусы проведут 26 ноября дома против Албании.

Люди в материале: Ростислав Вергун

 
 
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Новости Беларуси. Мужская сборная Беларуси по баскетболу провела второй матч преквалификации к чемпионату мира. На домашнем паркете наша команда встречалась с...
 
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