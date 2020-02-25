Первую в мире пересадку кисти руки от живого донора провели во Вьетнаме









Об этом сообщает новостной интернет-портал VNExpress.





Как следует из материала издания, операция была проведена 21 января пациенту, пострадавшему в результате несчастного случая на производстве еще в 2016 году.





Донором стал другой пациент с производственной травмой, у которого после повреждений локтя левой руки началась гангрена и встал вопрос об ампутации. Поскольку кисть практически не пострадала, врачи госпиталя провели переговоры с мужчиной и членами его семьи и получили согласие на донорство.





Операция по трансплантации продолжалась восемь часов, сообщил заместитель начальника госпиталя и его главный хирург Нгуен Тхе Хоанг, под руководством которого она и проводилась.





В течение месяца после операции новая кисть левой руки пациента, по словам хирурга, полностью прижилась.





"Пересадка кисти руки вообще сопряжена с множеством проблем в силу сложной структуры человеческой руки, а в этом случае нам приходилось принимать меры для предотвращения вторичного заражения гангреной, так как рука донора в районе локтевого сгиба была заражена. Да и ткани руки реципиента в точке присоединения трансплантата были практически мертвы 4 года. Но у нас все получилось ", - рассказал Нгуен Тхе Хоанг.