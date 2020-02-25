Фура и трактор столкнулись на улице Ваупшасова: движение серьезно затруднено

Источник материала: Tut.by

Движение по улице Ваупшасова серьезно затруднено из-за столкновения фуры и трактора, сообщили в ГАИ Минска.



Фото: ГАИ

Авария произошла утром 25 февраля. Предварительно установлено, что водитель DAF ехал со стороны улицы Долгобродской в направлении улицы Радиальной и в районе «Минского моторного завода» столкнулся с трактором, который двигался во встречном направлении и поворачивал налево.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. В районе аварии движение серьезно затруднено. ГАИ рекомендует участникам дорожного движения планировать маршрут с учетом этой информации.