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Фура и трактор столкнулись на улице Ваупшасова: движение серьезно затруднено

25.02.2020 09:38 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Движение по улице Ваупшасова серьезно затруднено из-за столкновения фуры и трактора, сообщили в ГАИ Минска.


Фото: ГАИ

Авария произошла утром 25 февраля. Предварительно установлено, что водитель DAF ехал со стороны улицы Долгобродской в направлении улицы Радиальной и в районе «Минского моторного завода» столкнулся с трактором, который двигался во встречном направлении и поворачивал налево.

К счастью, в ДТП никто не пострадал. В районе аварии движение серьезно затруднено. ГАИ рекомендует участникам дорожного движения планировать маршрут с учетом этой информации.

 
Теги: Минск
 
 
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ГАИ рекомендует участникам дорожного движения планировать маршрут с учетом этой информации.
 
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