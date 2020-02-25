Mazda на два года откажется от новинок

Это необходимо компании для того, чтобы подготовиться к довольно масштабному обновлению модельного ряда, которое предусмотрено в новой стратегии развития марки на ближайшие годы, сообщают СМИ.





В частности, автопроизводитель планирует к 2023 году разработать новую заднеприводную платформу и несколько рядных шестицилиндровых моторов — как бензиновых, так и дизельных, а также гибридную систему.





Предполагается, что появление у Mazda более крупных и современных моделей на базе новой платформы с рядными «шестёрками» позволит марке перейти в категорию премиальных брендов и на равных конкурировать как минимум с Lexus и Infiniti, а в перспективе — даже с немецкой «большой тройкой».





Однако реализация столь амбициозной стратегии потребует от компании немалых ресурсов, поэтому японцы решили сосредоточиться на будущем вместо того, чтобы тратить время и деньги на существующий модельный ряд.